Un’audizione durata circa un’ora e mezza, trasformata di fatto in un monologo politico. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid, dove ha riproposto le accuse sulla gestione della pandemia da parte del governo Conte e dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza. A scandire l’intervento sono state soprattutto le domande della deputata di FdI Alice Buonguerrieri, in un botta e risposta tutto interno al partito della premier.

Commissione Covid, FdI fa tutto da sola: domande e risposte

Le opposizioni hanno scelto di non partecipare ai lavori, denunciando quello che hanno definito uno “squallido teatrino”. Dalla maggioranza è intervenuta soltanto la leghista Simona Loizzo, mentre il presidente della Commissione, Marco Lisei, anche lui di Fratelli d’Italia, ha chiuso l’audizione con altri quesiti rivolti a Bignami.

La protesta delle opposizioni

Durissimo il giudizio del vicepresidente del M5S Michele Gubitosa, secondo il quale la presenza del capogruppo di FdI sarebbe stata “perfettamente inutile ai fini dell’inchiesta” e risponderebbe esclusivamente a finalità propagandistiche. Il vicepresidente del M5S ha parlato di una “pantomima” tra esponenti dello stesso partito, mediata da un presidente anch’egli di FdI, e ha accusato la maggioranza di utilizzare l’organismo parlamentare per tenere in vita teorie già smentite. “Credevamo che avessero almeno il senso del ridicolo. Evidentemente ci sbagliavamo”, ha concluso.