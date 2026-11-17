Allarmi bomba, Gabrielli: "Abbiamo lasciato indietro una serie di sistemi che non sono aggiornati". Attacchi aumentati del 54% in un anno

“Ho appena ricevuto l’incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L’esplosione avverrà tra 40 minuti”. Firmato M.A., iniziali di Mikhail Andropov, la firma già comparsa nelle mail dei giorni scorsi. Ieri mattina il messaggio è arrivato a centinaia di scuole italiane da un unico indirizzo dell’Università di Da Nang, in Vietnam. Probabilmente un account violato. È la terza ondata di mail-fake in pochi giorni. Ma ieri nessuna evacuazione: i presidi hanno applicato la direttiva del Viminale.

Un copione noto, frutto delle riunioni di emergenza e degli incontro del governo, impreparato ad affrontare l’emergenza digitale. L’11 novembre il vertice a Palazzo Chigi con ministri, intelligence e Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il 12 il confronto con i leader dell’opposizione, poi la riunione tecnica del Cisr e l’annuncio di un tavolo tecnico ristretto. “Puntiamo ad avere dei protocolli”, aveva detto Giorgia Meloni.

“Basta adottare dei filtri tecnici e un protocollo che evidentemente non abbiamo”, aveva replicato Giuseppe Conte. La direttiva del ministro Matteo Piantedosi a questori e prefetti era arrivata venerdì 13, dopo due ondate.

Mancano i filtri

Tuttavia mancano le difese tecnologiche: a oggi un filtro contro il mail bombing è ancora “allo studio”. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ne riferirà domani in Parlamentom una settimana dopo il primo attacco, mentre da Bruxelles, il collega Antonio Tajani esulta perché “nessuna scuola è stata chiusa” e in Ue “si lavorerà sempre più assieme”.

I ritardi? Eredità del passato

A tratteggiare la realtà è stato però ieri Ivano Gabrielli, direttore del servizio di Polizia cibernetica, ospite di Start su Sky Tg24. “Abbiamo lasciato indietro una serie di sistemi che non sono aggiornati, abbiamo una legacy di un passato che in qualche modo è rimasto là. Non si è fatto un lavoro di ricostruzione e rivalutazione del rischio”.

E ancora: “Oggi si parla tantissimo di cybersicurezza, ma gli investimenti” per “tenere a posto il nostro perimetro sono stati abbastanza? Questa è la domanda che ci poniamo”.

Sulle indagini, Gabrielli non nasconde la “difficoltà investigativa”: “Recuperare una mail dal dark web e utilizzarla in via anonima oggi purtroppo è banale dal punto di vista tecnico”. Annuncia anche un bando per reclutare ispettori con competenze nel settore cibernetico.

Per Gabrielli la frequenza degli attacchi “non è così difforme” da quella registrata dal 2022, l’anno dell’inizio della guerra in Ucraina.

Nel 2026 oltre 3.270 cyber-attacchi, +54% rispetto al 2025

I dati presentati lunedì al Lombardia Digital Summit 2026, organizzato a Milano da Tig – The Innovation Group con Regione Lombardia, raccontano però una crescita netta. Secondo l’Acn, tra gennaio e settembre in Italia sono stati registrati 3.271 attacchi informatici, il 54% in più dello stesso periodo del 2025: circa 12 al giorno. Quelli che hanno provocato danni sono stati 1.692, con un aumento del 262%. Solo in Lombardia gli attacchi sono stati 1.066, metà dei quali con danni, soprattutto a caselle di posta e dati.

Dovremmo spendere il doppio per la cybersecurity

Il conto della difesa resta basso. In quattro anni la spesa italiana in cybersicurezza è salita da 2,1 miliardi nel 2023 ai circa 3 previsti per il 2026, pari allo 0,12% del Pil. Ma siamo ancora molto indietro. La Gran Bretagna spende lo 0,29%, Francia e Germania lo 0,19%. Per reggere l’urto, è la stima emersa al summit, l’Italia dovrebbe raddoppiare gli investimenti. Il doppio fa circa 6 miliardi, lo 0,24% del Pil: sopra Parigi e Berlino, ma ancora sotto Londra.