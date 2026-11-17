Una settimana fa sembrava una falsa partenza. Domenica è diventata una tendenza. La seconda puntata del Report, condotto da Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, si è fermata a 876mila spettatori, pari al 4,5% di share. L’esordio dell’8 novembre, con un’inchiesta, tra le altre, dedicata a Valter Lavitola, aveva raccolto 1.182.000 spettatori e il 6,6%. Ma l’effetto curiosità è finito e in sette giorni la trasmissione ha lasciato per strada altre 300mila persone.

Il conto è ancora più pesante se si guarda indietro. Al debutto il nuovo corso aveva già perso mezzo milione di spettatori rispetto all’esordio della stagione 2025, quando al timone c’era ancora Sigfrido Ranucci, rimosso dalla conduzione, dopo che era emersa la sua amicizia con lo stesso Lavitola.

La Nazionale domina, ma vale per tutti

La serata, va detto, era in salita. Su Rai 1 c’era la Nazionale, travolta 4-1 dal Belgio davanti a 8.006.000 spettatori, il 39,2% di share. Ma la partita pesava su tutti. E gli altri hanno retto. Su Canale 5 Racconto di una notte ha fatto 1.674.000 spettatori e l’11,4%. Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio ha raccolto 1.498.000 spettatori e il 7,9%, con 1.269.000 e il 9,4% per la coda di Che Fuori Tempo Che Fa.

Più che doppiato da le Iene

Il confronto che brucia di più è quello con Italia 1. Inside, l’approfondimento delle Iene, ha chiuso con 1.142.000 spettatori e il 10,37% di share. Più del doppio di Report in percentuale, quasi 270mila spettatori in più in valori assoluti. Eppure il 2 novembre 2025, appena un anno fa, Report con 1,7 milioni di spettatori aveva superato sia Fazio sia le Iene. Domenica è arrivato dietro a tutti i concorrenti diretti.

Tira una brutta aria

Certo, due puntate sono poche per una sentenza definitiva. Ma i numeri dicono che il pubblico di Report sembra non aver seguito il cambio della guardia alla conduzione del programma d’inchiesta di Rai3 deciso da Viale Mazzini.

In un Paese normale un’emorragia così, su uno dei marchi più riconoscibile del servizio pubblico, aprirebbe un problema per i vertici di TeleMeloni. In un Paese normale…