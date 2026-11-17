Una tassa sui ricchi, in Italia, l’ha già scritta il governo di Giorgia Meloni: è l’articolo 17 della legge di bilancio 2027, un prelievo del 26% sulle plusvalenze di chi sposta la residenza all’estero con almeno 800mila euro di attività finanziarie, e la relazione tecnica gli attribuisce 3,37 milioni di euro di gettito nel primo anno. Spiccioli. La segretaria del Partito democratico Elly Schlein (Pd) l’ha presa come prova a carico: se la destra fissa una soglia di ricchezza e la tassa, il principio è già dentro la manovra, nel centrosinistra resta da decidere soltanto quanto in alto mettere l’asticella e come chiamarla.

Letta così, la settimana del presunto scontro racconta un avvicinamento. Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (M5S) si sono mossi tutti e due, e nella stessa direzione. Lei fino a poche settimane fa legava la patrimoniale a un accordo europeo, come ricostruiva Open il 23 ottobre, e adesso la ritiene praticabile dentro i confini nazionali. Lui il 15 ottobre liquidava la tassa sui ricchi come una ricetta fallita dove è stata provata, e domenica ha spiegato che il suo no alla patrimoniale lascia aperta la strada a un prelievo sui super ricchi, e ha chiuso chiedendo agli alleati di mettere le proposte una accanto all’altra: «confrontiamoci anche sulla vostra». Due traiettorie che convergono, e i giornali di destra le hanno vendute come una rottura. Curioso modo di rompere.

Una patrimoniale con un altro nome

La distanza sta quasi tutta nel vocabolario. Il vicepresidente del M5S Mario Turco ieri sul Corriere della Sera ha proposto di alzare progressivamente l’imposta che già colpisce le grandi ricchezze finanziarie, lasciando fuori conti correnti, depositi e previdenza: un prelievo sul patrimonio, insomma, ristretto ai portafogli. Conte la parola la evita, e si capisce: “patrimoniale” nel dibattito italiano evoca la casa e il libretto di risparmio, che è esattamente il terreno su cui la destra costruisce il suo spauracchio. Angelo Bonelli, di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), gli ha già offerto la via d’uscita: il nome si può cambiare, la sostanza resta.

Il resto è materia da tavolo, e i tavoli del programma lavorano per chiudere entro il 30 novembre. Avs chiede un contributo sui patrimoni netti sopra i 5,4 milioni di euro, la soglia indicata da Oxfam; il M5S si ferma alla ricchezza finanziaria. Sono due basi diverse dentro la stessa idea, cioè che chi ha accumulato di più contribuisca di più, e la soglia alta risponde proprio al timore di Conte di «deprimere» la crescita: tocca lo 0,1% più ricco del Paese, secondo i calcoli di Oxfam, e lascia fuori il ceto medio. Sulla cifra si tratta. Lo stesso Bonelli, presentando i 5,4 milioni, ha aggiunto che quel limite si può discutere.

Converge perfino la destinazione dei soldi. Il M5S vuole usare il gettito per un fondo che tagli le tasse su lavoro e imprese, Avs per evitare che il conto della crisi ricada sui ceti più deboli, Schlein per una revisione complessiva di un fisco che a suo dire la destra ha reso più iniquo. Sono tre modi di dire la stessa cosa: spostare il peso da chi lavora a chi possiede. Detta così, è una linea di governo.

Il tabù abita a destra

Una coalizione che vuole presentarsi come alternativa a Meloni ha bisogno di una misura che dica a chi si chiede il conto, e la tassa sui super ricchi lo dice con una cifra. Il campo largo la discute in pubblico, con le sue differenze, che è il modo in cui una sintesi si costruisce davvero. La destra risponde agitando il ceto medio come ostaggio, mentre aspetta un vertice fra la presidente del Consiglio e i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini per correggere la propria manovra, e fra i correttivi in discussione l’ANSA mette anche la exit tax. La sua tassa sui ricchi da 3,37 milioni rischia il ritocco prima ancora del voto.