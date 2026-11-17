La tabella l’ha ottenuta Haaretz e contiene i numeri che il Cogat, l’ufficio militare israeliano che controlla i valichi, consegna al centro a guida statunitense di Kiryat Gat, verificati dalle Nazioni Unite. La tregua dell’ottobre 2025 impegna Israele a far entrare 4.200 camion a settimana, circa 18.200 al mese, e da marzo ne passa circa la metà, fino ai poco più di 6.500 di ottobre, il dato più basso da aprile. Lo scrive Israele.

Domenica sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Forza Italia) ha firmato con i colleghi di Australia, Canada e Regno Unito una dichiarazione che chiede al governo israeliano di “porre immediatamente fine ai ritardi” e definisce la situazione “del tutto reversibile”. Sono otto mesi di camion dimezzati che nella nota congiunta chiamano ritardi.

Già il 28 marzo 2024 la Corte internazionale di giustizia, nel procedimento per genocidio aperto dal Sudafrica, aveva ordinato a Israele di garantire “senza indugio”, in piena cooperazione con l’Onu, aiuti “su vasta scala”. Intanto domenica a Jabaliya si seppellivano 70 corpi tirati fuori dalle macerie dalla Difesa civile, che secondo Al Jazeera scava spesso a mano perché l’assedio le lascia mezzi ridotti. In tutta la Striscia, stima la Difesa civile, sotto le macerie restano più di 8.000 corpi. Fra i 70 sepolti c’erano i figli e i nipoti di Mahmoud Nabhan, uccisi nella sua casa di Bir an-Naaja alla fine di ottobre del 2023, e il più piccolo, ha detto lui ad Al Jazeera, aveva 45 giorni. «Le ferite si sono riaperte», ha detto dopo più di tre anni di attesa, e ha aggiunto che almeno adesso i suoi bambini hanno una tomba accanto ai fratelli.

Ad aprile il Cogat scriveva su X che “non c’è alcun limite” agli aiuti che possono entrare a Gaza. Quella tabella, ritardo dopo ritardo, l’ha riempita lui.