Giovedì scorso i carabinieri del Ros avevano bussato alla sua casa in provincia di Roma con un decreto di perquisizione. In quelle ore la Procura di Caltanissetta aveva precisato che il decreto nasceva da un fascicolo contro ignoti sulle stragi del 1992 e che i perquisiti non erano indagati per strage. Poi nel week end il quadro è cambiato. Così ieri a Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, i magistrati guidati da Salvatore De Luca hanno notificato un avviso di garanzia. L’ipotesi è depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino.

La procura voleva l’arresto di De Gennario, negato però dal Gip

La procura nissena aveva chiesto gli arresti domiciliari per l’ex capo della polizia, ma il gip ha rigettato la richiesta. I reati contestati riguardano essenzialmente “il depistaggio ‘dichiarativo’ in concorso tra De Gennaro, il suo storico collaboratore Franco Pacetto e l’addetto alla sua tutela Massimo Carnicelli”, come spiega la Procura.

L’accusa è di avere indotto Salvatore Contorno, l’ex collaboratore di giustizia, a non rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta, “dichiarazioni che, infatti, contorno rifiutato di rendere”.

Per i pm, De Gennaro si sarebbe “fattivamente adoperato” per “impedire a Contorno di rendere dichiarazioni” all’autorità giudiziaria. Lo avrebbe fatto, scrive De Luca in una nota, attraverso due uomini di fiducia: Carnicelli e Pacetto, ex ispettore di polizia.

. Per la Procura, l’ex capo della Polizia aveva mostrato fin dall’inizio una “apparentemente ingiustificata preoccupazione” sia per questa indagine sia per il processo sul depistaggio in corso a Caltanissetta.

I decreti eseguiti dal Ros erano sei. Oltre a De Gennaro, hanno riguardato Contorno, Carnicelli, Pacetto e Donatella Peruzzi, in servizio al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Attraverso Peruzzi, spiega l’Ansa, De Gennaro avrebbe occultato documenti, tra cui quelli sull’arresto di Contorno in Sicilia nel 1989. All’epoca De Gennaro dirigeva il Nucleo centrale anticrimine, che gestiva il collaboratore di giustizia.

Per la procura De Gennaro sapeva di essere intercettato

Dal decreto di perquisizione si apprende che De Gennaro sapesse di essere intercettato e che, con l’aiuto di una collaboratrice, avrebbe nascosto e distrutto molti documenti, recuperati solo in parte dal Ros. In una conversazione captata avrebbe detto di aver “ormai distrutto tutto”.

Il filo riporta a quel 1989. Contorno, secondo la Procura, era a conoscenza di una “gestione opaca” del suo rientro in Sicilia alla fine degli anni Ottanta, vicenda che avrebbe coinvolto De Gennaro e Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo scomparso nel 2002.

Dopo quell’arresto iniziò la stagione delle lettere anonime del “Corvo di Palermo”, altro fronte che, per la Procura, preoccupava l’ex capo della Polizia. I pm annotano che De Gennaro temeva anche le perquisizioni del settembre 2023 ai familiari di La Barbera, alla ricerca dell’agenda rossa.

Parlando con un collaboratore avrebbe chiesto di monitorare Contorno. E non escludeva che gli investigatori guardassero agli omicidi commessi tra gennaio e maggio 1989 nel triangolo tra Casteldaccia, Altavilla Milicia e Bagheria, nei mesi in cui il pentito era a Palermo.

Si cerca chi stava più in alto

Sempre dalle carte si apprende che il bersaglio dichiarato dell’inchiesta è più in alto di La Barbera. La Procura cerca infatti “ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali”, sovraordinate all’ex dirigente della Mobile, nel depistaggio e nella scomparsa dell’agenda di Borsellino.

La vicenda all’Antimafia

Il caso è già sul tavolo della Commissione parlamentare Antimafia. La presidente Chiara Colosimo ha chiesto e ottenuto il decreto di perquisizione e si è riservata di leggerlo prima di fare valutazioni, mutuando le parole dei figli di Borsellino: “Credo che la verità non si prescriva”.