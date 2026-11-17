Il campo largo resta avanti, ma il vantaggio sul centrodestra è di appena 1,3 punti percentuali: 44,9% contro 43,6%. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio SWG per il Tg La7, diffuso lunedì 16 novembre 2026. Il dato politico che pesa, però, è un altro: nonostante i tentativi di Giorgia Meloni, Roberto Vannacci resta una figura potenzialmente decisiva per gli equilibri del centrodestra. Il suo peso si è ridimensionato, ma Futuro Nazionale vale ancora il 5,8%. Senza il partito dell’ex generale, la coalizione di governo resterebbe sotto il campo largo.

Ecco tutte le intenzioni di voto, partito per partito, con la variazione rispetto alla rilevazione precedente:

Fratelli d’Italia 28,6% (-0,3 punti)

Partito Democratico 20,7% (-0,1 punti)

Movimento 5 Stelle 12,5% (-0,1 punti)

Forza Italia 7,1% (-0,2 punti)

Alleanza Verdi-Sinistra 6,2% (invariato)

Futuro Nazionale 5,8% (+0,3 punti)

Lega 5,7% (invariato)

Azione 3,1% (-0,1 punti)

Italia Viva 2,4% (+0,2 punti)

+Europa 1,3% (+0,1 punti)

Noi Moderati 1,1% (+0,1 punti)

Sud Chiama Nord 1,1% (invariato)

FdI perde tre decimi: è la flessione più ampia della rilevazione

Fratelli d’Italia scende al 28,6%. Tre decimi in meno: pochi in assoluto, ma abbastanza per farne il partito che registra la flessione più ampia in questa rilevazione. Meloni, intanto, è alle prese con i preparativi di Atreju, la storica kermesse romana del partito. Il PD scende al 20,7% (-0,1%) e il Movimento 5 Stelle al 12,5% (-0,1%).

Nel campo largo sono in corso i tavoli tematici per la definizione del programma comune, che dovrà essere completato entro la fine di novembre. Tra i temi più discussi c’è la patrimoniale: i leader sembrano aver trovato una sintesi, a condizione di non parlare di «patrimoniale», ma piuttosto di una «tassa sui super ricchi».

Vannacci torna a superare la Lega: Futuro Nazionale al 5,8%

Forza Italia perde due decimi e scende al 7,1%, ma mantiene il quarto posto. Alle sue spalle, a meno di un punto, Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 6,2%. La variazione più significativa arriva però poco più in basso in classifica: Futuro Nazionale cresce di tre decimi, il rialzo più alto della rilevazione, e torna al 5,8%, davanti alla Lega, ferma al 5,7%. Il partito di Roberto Vannacci torna così a superare il Carroccio, seppure di un solo decimo.

Il centro: Azione sopra la soglia, Italia Viva in crescita

Azione perde un decimo e scende al 3,1%, ma resta sopra la soglia di sbarramento. Italia Viva sale al 2,4% (+0,2%), mentre +Europa si attesta all’1,3% (+0,1%). Chiudono la classifica Noi Moderati, all’1,1% (+0,1%), e Sud Chiama Nord, stabile all’1,1%.

Coalizioni: il campo largo resta avanti, il centrodestra perde terreno

Il campo largo è stabile al 44,9%. Il centrodestra, invece, lascia per strada quattro decimi e scende al 43,6%. Il vantaggio delle opposizioni cresce, ma per effetto del calo della maggioranza, non di un proprio avanzamento.

Basta una somma per capire il peso politico di Vannacci: 43,6% più il 5,8% di Futuro Nazionale fa 49,4%, quattro punti e mezzo sopra il campo largo. Si tratta naturalmente di un’ipotesi teorica, che presuppone un’alleanza ancora lontana. Per ora, infatti, le ipotesi di un accordo vengono respinte da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Un’altra possibile strada per il centrodestra sarebbe Azione: con il suo 3,1%, il partito di Carlo Calenda potrebbe fare da ago della bilancia qualora decidesse di entrare nella coalizione. Calenda, però, non sembra intenzionato a sedersi allo stesso tavolo di Matteo Salvini.