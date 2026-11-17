Il centrodestra, su input di Palazzo Chigi, accelera sul divieto assoluto di utilizzo dei social network per i ragazzi fino ai 13 anni. Tra i 13 e i 16 anni scatterà invece il divieto di avere un account autonomo, con la possibilità di utilizzarne uno legato a quello dei genitori. L’emendamento verrà presentato dalla maggioranza al decreto Sicurezza, come vuole anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Il testo prevede che l’attivazione autonoma di account personali sui social network e sulle piattaforme di condivisione di video venga “consentita ai minori a decorrere dal compimento del sedicesimo anno di età”, ma l’accesso è consentito “ai minori che utilizzino un account collegato ad un account di uno dei genitori dal compimento del tredicesimo anno di età”.

Divieto social per gli under 13, l’emendamento del centrodestra

Sul fronte dell’accertamento del requisito relativo all’età, il testo prevede che “i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l’età degli utenti, avvalendosi di una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale” e “l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, le modalità tecniche e di processo per la messa a disposizione, funzionamento e utilizzo della predetta soluzione”.

Sarà la stessa Autorità a vigilare sull’applicazione della norma e a contestare, eventualmente, le violazioni ai fornitori dei servizi di social e piattaforme di condivisione, invitandoli ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità “adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino” di condizioni di fornitura ritenuti conformi.

Si dice favorevole al divieto social, oltre alla maggioranza, anche il Movimento 5 Stelle, con la senatrice Barbara Floridia, che si rammarica però per aver perso “anni, durante i quali diversi Paesi in Europa e nel mondo hanno già fatto passi in questo senso mentre l’Italia è rimasta incomprensibilmente ferma”. Inoltre Floridia sottolinea di essere dispiaciuta perché la norma è inserita all’interno di un “decreto di cui contestiamo l’impianto” invece di “agire in maniera unitaria tra maggioranza e opposizione”.