Ancora mi indignano le frasi di Meloni su Youssef Siher, fermato e accusato di terrorismo: “È vergognosa la decisione di scarcerarlo. In tali condizioni come possiamo garantire la sicurezza della gente perbene?”. Decide lei chi deve andare in galera?

Livia Palmi

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Gentile lettrice, le accuse di Meloni contro il privato cittadino Youssef Siher sono un atto eversivo: non era mai successo dal 1945 a oggi che un capo di governo si scagliasse contro un cittadino indifeso, e innocente fino a prova contraria. Eversive anche le accuse alla Gip Tiziana Landoni e a “certa” magistratura. Meloni è la premier più pericolosa che abbiamo mai avuto. E chi sarebbe “la gente perbene”? Lei e i suoi ministri? Quelli che nel caso Almasri, un criminale accertato con mandato d’arresto per omicidi, torture, schiavitù e stupri, invece di consegnarlo all’Aja, lo riportarono in Libia servito e riverito su aereo di Stato? È gente perbene chi commercia armi con lo Stato genocida durante le stragi di civili? E il blocco navale dell’Africa? In tv alla domanda “Lei vorrebbe sparare alle barche, ammazzare i migranti?”, Meloni rispose: “Esattamente”. Mi ricorda quelli che in Libia impiccavano i resistenti e in Abissinia gasavano i civili con bombe all’iprite. Ma si sa, Mussolini è stato “un buon politico” (lo disse Meloni allora 19enne a una tv francese), quindi anche lui persona perbene. Nel solco si muovono i suoi ministri. Quello della Difesa ha detto alla Bbc: sappiamo che la maggioranza degli italiani è contro l’invio di armi all’Ucraina, ma noi le mandiamo lo stesso. Vede? Siamo guidati da personcine perbene.

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