“Interlocutoria”. Così fonti parlamentari hanno definito la call di ieri mattina tra gli sherpa del centrosinistra sul tema “Pace, Europa, politica estera, difesa comune”. Tradotto: il tavolo comune delle opposizioni sull’Ucraina non ha fatto alcun passo avanti.

Kiev, del resto, è il vero tasto dolente dell’alleanza e il nodo verrà riaffrontato domani, in una nuova riunione dle tavolo programmatico. Secondo le indiscrezioni in un clima descritto come “positivo” tutti i partiti si sarebbero impegnati a “chiudere su tutto” al prossimo incontro. Ma se anche domani la fumata dovesse essere nera, toccherà ai leader risolvere la questione, faccia a faccia.

Quello di ieri non era stato il primo rinvio. Il tavolo si era riunito una prima volta il 12 novembre, in videoconferenza. Due ore di confronto chiuse con “un’intesa di massima” e con il dossier ucraino spostato a martedì. Martedì è arrivato. E il dossier è slittato di nuovo. Eppure ieri, secondo il calendario dei dieci tavoli tematici, formalmente sarebbe stato il “termine ultimo” per il lavoro degli sherpa, prima che i leader tirassero le somme.

Attorno al tavolo siedono Peppe Provenzano per il Pd, i capigruppo Luca Pirondini e Riccardo Ricciardi per il Movimento 5 Stelle, Peppe De Cristofaro per Avs, Enrico Borghi per Italia Viva, Riccardo Magi per +Europa, oltre ai rappresentanti delle formazioni centriste. I Cinquestelle fanno sapere di aver posto l’accento su tre temi: riarmo, Palestina e armi a Kiev.

Ma le posizioni sono ancora lontane

Proprio il terzo è il punto su cui la coalizione non riesce a parlare con una voce sola. Alla vigilia del primo incontro, il Pd parlava di “sostegno” all’Ucraina senza specificare quello militare, mentre il M5S evitava di chiedere esplicitamente lo stop all’invio di armi. Una convergenza c’era: Pd, M5S e Avs chiedono una conferenza internazionale sul modello degli accordi di Helsinki, e con Italia Viva condividono l’idea di un mediatore unico europeo.

Su altri dossier l’unità è stata invece trovata. Comunque nei giorni scorsi sia Elly Schlein che Giuseppe Conte hanno fatto professione di ottimismo. “Troveremo l’accordo su tutto, tutti sentiamo la responsabilità di mandare a casa questo governo che sta facendo disastri”, aveva dichiarato la segretaria dem.

Con il Pd si troverà “una sintesi”, aveva ribattuto il presidente pentastellato.

La formula, per ora, è rimandare. Il cronoprogramma fissato dai leader il 7 novembre prevede di chiudere i lavori entro fine mese e di avere un programma entro fine anno. Sull’Ucraina, dopo due riunioni, i tempi sono già saltati.