Quando ancora manca una risposta ufficiale delle istituzioni europee alla lettera con cui l’eurodeputato del M5S, Danilo Della Valle, ha denunciato di essere stato inserito in una lista di “criminali anti-ucraini” dal sito Myrotvorets Centre, il caso si ingrossa.

Infatti il portale, ritenuto vicino ai vertici istituzionali e d’intelligence di Kiev, avrebbe inserito nella propria lista, secondo quanto riferito dalle fonti del Movimento 5 Stelle, l’intera delegazione pentastellata all’Europarlamento. Una vicenda che arriva mentre i parlamentari del Movimento rivendicano il proprio impegno per la pace e la risoluzione diplomatica dei conflitti, dopo quasi cinque anni di guerra tra Russia e Ucraina.

Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, l’inserimento degli altri eurodeputati del M5S è avvenuto a circa 24 ore dalla lettera di protesta di Della Valle. Il portale è inoltre noto per la pubblicazione di informazioni personali relative alle persone inserite nelle sue liste, come gli indirizzi dei loro profili social.

Si ingrossa il caso della blacklist del portale Myrotvorets di Kiev

Una lista in cui, oltre a Della Valle, figurerebbero i pentastellati Mario Furore, Pasquale Tridico, Dario Tamburrano, Gaetano Pedullà, Valentina Palmisano, Giuseppe Antoci e Carolina Morace.

Nell’elenco figurano anche altri esponenti politici europei, come il leader de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, e il commissario europeo alla Salute, Olivér Várhelyi, oltre ad almeno altri dieci europarlamentari.

Una vicenda grave che ha spinto la delegazione pentastellata a chiedere l’intervento urgente della presidente Roberta Metsola a difesa delle istituzioni democratiche europee e dell’incolumità fisica dei rappresentanti dei cittadini.