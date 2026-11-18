Sull’Italia continuano a soffiare forti venti di Libeccio, con raffiche di burrasca sui crinali appenninici e lungo le coste liguri e tirreniche. Sulla fascia adriatica, invece, i venti di caduta favoriscono condizioni più miti e le temperature restano sopra le medie del periodo. L’attenzione, sottolinea Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, resta sulle raffiche più intense, sulle mareggiate dei litorali esposti e sulle nuove piogge, che torneranno a cadere sugli stessi settori già saturi d’acqua. E in mezzo a questa fase ventosa spunta un dato quasi estivo: giovedì in Sicilia si potranno toccare i 27°C.

Mercoledì 18 novembre: tregua dalla pioggia, non dal vento

Oggi la pioggia concede una pausa a gran parte del Centro-Nord. Le eccezioni sono la Valle d’Aosta occidentale, dove oltre i 1700 metri sono attesi 15-25 cm di neve, e il basso Tirreno, con piogge tra 10 e 20 mm nelle 24 ore. Il protagonista resta il vento: Libeccio con raffiche di burrasca tra 60 e 80 km/h. A ponente i mari saranno agitati, con onde di 2,5-3,5 metri (stato 5 della scala Douglas) e mareggiate sulla Liguria di Levante e sulle coste tirreniche fino alla Toscana; sugli altri bacini onde di 1,5-2,5 metri. Minime di 6-10°C al Nord e 15-19°C al Centro-Sud, massime di 12-16°C al Nord, 17-21°C al Centro e 21-25°C al Sud e sulle Isole Maggiori.

Giovedì 19 novembre: nuova perturbazione e caldo anomalo al Sud

Giovedì arriva una nuova perturbazione e il tempo peggiora sensibilmente su Nord, Centro, Campania, Sardegna e, localmente, sulla Calabria tirrenica. Le piogge saranno diffuse, con accumuli di 20-35 mm in 24 ore e punte di 45-60 mm sui rilievi della Toscana settentrionale e sull’Appennino. Nevica ancora in Valle d’Aosta, questa volta oltre i 1800-2000 metri, con 25-40 cm; sugli Appennini la neve resta assente. Il Libeccio soffierà con raffiche di 65-85 km/h e i mari occidentali resteranno agitati, con onde di 2,5-4 metri e mareggiate sulle coste esposte. A fare notizia sono soprattutto le temperature al Sud, fino a 5-6°C sopra la norma: massime di 21-23°C in Sardegna e 25-26°C in Sicilia, con punte di 27°C. A Siracusa previsti circa 26°C, a Catania 25°C. Al Nord e al Centro, invece, massime di 12-15°C e 16-20°C. Le minime saranno di 6-10°C al Nord e 15-19°C al Centro-Sud.

Venerdì 20 e sabato 21: due giornate più tranquille

Venerdì 20 novembre il tempo migliora quasi ovunque, con cieli poco nuvolosi. Resisterà qualche residuo episodio di instabilità, con piovaschi di 5-15 mm tra Valle d’Aosta e basso Tirreno, e non mancheranno deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1800 metri, con 5-10 cm. Il vento non si placa del tutto: Libeccio e Ponente soffieranno ancora con raffiche di 50-65 km/h e a ponente i mari resteranno molto mossi, con onde di 1,5-2,5 metri. Massime di 11-15°C al Nord, 15-18°C al Centro, 18-23°C al Sud e sulle Isole.

Sabato 21 novembre sarà la giornata più tranquilla di questa fase: ampie schiarite su gran parte della Penisola, al più qualche piovasco isolato in Campania (5-10 mm) e spruzzate di neve sulle Alpi occidentali oltre i 1800 metri, assenti invece sugli Appennini. I venti occidentali si attenuano fino a 35-45 km/h e il moto ondoso cala, con onde di 1,5-2 metri in scaduta. Le temperature massime saranno di 12-16°C al Nord, 16-19°C al Centro e 18-21°C al Sud.

Domenica 22 novembre: nuovo impulso atlantico e neve anche sull’Appennino

Per domenica gli scenari probabilistici indicano un nuovo impulso atlantico, con tempo instabile su gran parte del Paese. Sono attese piogge sparse di 10-25 mm, neve sulle Alpi oltre i 1500 metri (10-20 cm) e anche sull’Appennino oltre i 1700-1900 metri, con 5-10 cm. Venti meridionali fino a 40-55 km/h e mari molto mossi, con onde di 1,5-2,5 metri. Le temperature calano leggermente e si porteranno su valori in linea con le medie del periodo: massime di 10-14°C al Nord, 14-17°C al Centro e 17-20°C al Sud. Si tratta di una tendenza, da confermare con gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Dove controllare gli avvisi ufficiali

Per la valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, e per gli avvisi legati alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, il riferimento restano i bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.