L’Italia non cambia registro. Da martedì 17 a domenica 22 novembre 2026 resta immersa in un flusso umido atlantico che disegna una settimana simile alla precedente, pur con accumuli di pioggia complessivamente meno elevati. Le correnti sud-occidentali di Libeccio continueranno a convogliare sistemi nuvolosi sul fianco occidentale del Paese, dalla Liguria alla Calabria. Il problema, spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, è che le nuove piogge insisteranno su bacini e terreni già imbibiti d’acqua, insieme a venti sostenuti e nevicate abbondanti sulle Alpi occidentali.

Martedì 17 novembre: instabile, neve tra Monte Bianco e La Thuile

La giornata sarà instabile, a tratti perturbata, su Liguria di Levante, alta Toscana e Valle d’Aosta, con i fenomeni in estensione a Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Lazio. Sono attesi 15-30 mm di pioggia in 24 ore, con punte di 35-45 mm sui rilievi apuani e liguri; altrove prevarrà una nuvolosità variabile. Tra il Monte Bianco e La Thuile lo sbarramento orografico scaricherà 25-40 cm di neve oltre i 1800-2000 metri, mentre sugli Appennini pioverà anche sulle vette.

Il Libeccio soffierà con raffiche di burrasca di 60-75 km/h lungo i crinali e le coste esposte. Mari molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, fino ad agitati sul Mar Ligure e sul Mare di Sardegna, dove l’onda salirà a 2,5-3 metri: stato 5 della scala Douglas, che indica appunto mare agitato con onde significative tra 2,5 e 4 metri. Temperature sopra le medie: massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro, 20-24°C al Sud e sulle Isole Maggiori, con minime di 6-10°C al Nord e 15-18°C al Sud.

Mercoledì 18 novembre: mareggiate tra Liguria di Levante e Toscana

Il Libeccio rinforzerà: raffiche di burrasca tra 65 e 85 km/h e mari agitati su Mar Ligure, Mare di Corsica e Mar Tirreno, con onde di 2,5-4 metri e mareggiate nel tratto tra la Liguria di Levante e la Toscana. Molto mossi gli altri bacini, con onde di 1,5-2,5 metri. Le condizioni saranno perturbate su Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, con 25-45 mm in 24 ore e picchi di 50-60 mm sull’alta Toscana.

Fenomeni sparsi bagneranno anche il Friuli-Venezia Giulia e i fondovalle alpini occidentali (15-25 mm), mentre sul versante adriatico e in Sicilia prevarranno ampie schiarite. In Valle d’Aosta lo sbarramento meridionale porterà altri 40-60 cm di neve oltre i 1800-2000 metri; sugli Appennini, invece, la neve sarà ancora assente. Temperature quasi invariate, con minime di 6-9°C al Nord e massime di 12-15°C al Nord, 16-20°C al Centro, 21-24°C al Sud e sulle Isole.

Giovedì 19 novembre: il picco del maltempo, ma la Sicilia sfiora i 27°C

Transiterà la perturbazione più intensa della settimana. Tempo molto perturbato tra Liguria di Levante e Friuli-Venezia Giulia, soprattutto sulle regioni centrali tirreniche, in Campania e sulla Calabria tirrenica: qui le piogge saranno persistenti, con 30-55 mm in 24 ore e punte di 60-70 mm sui versanti esposti. In Valle d’Aosta cadranno altri 30-50 cm di neve oltre i 1800-2000 metri e l’accumulo complessivo tra Monte Bianco e La Thuile arriverà a 100-150 cm: fino a un metro e mezzo in tre giorni. In serata deboli nevicate raggiungeranno anche gli Appennini centrali, oltre i 2000 metri.

Le raffiche di Libeccio toccheranno 65-80 km/h, con Mar Ligure, Mare di Sardegna e Mar Tirreno agitati (onde di 2,5-3,5 metri) e nuove mareggiate sui litorali ligure-toscani; molto mossi gli altri mari. Al Sud, però, il richiamo meridionale spingerà le massime della Sicilia a 25-26°C, con punte di 27°C sui settori orientali e tirrenici: circa 26°C a Siracusa e 25°C a Catania. In Sardegna 21-23°C, al Centro 16-20°C, al Nord 12-15°C dopo minime di 5-9°C in pianura.

Venerdì 20 novembre: tregua parziale

Le piogge si attenueranno, ma non ovunque. Rovesci residui da 10-20 mm in 24 ore bagneranno Valle d’Aosta, Campania e Calabria tirrenica, con nevicate oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi occidentali e oltre i 1900-2100 metri sugli Appennini centrali. Altrove prevarranno ampie schiarite. Venti occidentali fino a 45-60 km/h e mari molto mossi a ponente.

Weekend: sabato soleggiato, domenica incognita atlantica

Per il fine settimana si ragiona su scenari probabilistici, quindi con una previsione meno certa. Sabato 21 novembre si delinea un tempo prevalentemente soleggiato, salvo isolati piovaschi (5-10 mm) tra Liguria di Levante e Calabria tirrenica, venti occidentali di 35-45 km/h e mari molto mossi con onde di 1,5-2 metri in scaduta. Domenica 22 novembre, invece, il flusso atlantico tornerà probabilmente a guastare il tempo tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, con piogge da 15-30 mm, neve oltre i 1600-1800 metri sulle Alpi e oltre i 1800-2000 metri sugli Appennini settentrionali, e un nuovo rinforzo del Libeccio fino a 45-60 km/h. Mari di nuovo molto mossi, con onde di 1,5-2,5 metri. Sotto il profilo termico non sono attese grosse variazioni: minime sui 5-6°C nelle pianure del Nord, massime di 11-14°C al Nord e 15-18°C al Centro, con una modesta diminuzione al Sud, verso 18-22°C.

Per le criticità idrogeologiche e idrauliche, e per quelle legate alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, il riferimento restano i bollettini ufficiali della Protezione Civile.