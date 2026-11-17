C’è Maurizio Ponzoni, imprenditore già emerso in un’altra inchiesta milanese per i suoi “rapporti d’affari” con Vincenzo Rispoli, boss storico della ‘ndrangheta in Lombardia. C’è Nunzio Samuele Calamucci, l’esperto informatico arrestato nel 2024 nell’inchiesta Equalize sugli accessi abusivi alle banche dati. C’è anche Saverio Pintaudi, uno dei pentiti di Hydra, l’indagine sulla presunta alleanza tra le tre mafie. E c’è Carlo Maffeis, arrestato poche settimane fa dalla Dda nell’inchiesta sulla “banca occulta” di ‘ndrangheta, camorra e mafia foggiana.

Cosa accomuna questi personaggi: sono tutti clienti della banca Revolut. E infatti tutti compaiono nelle 39 pagine del decreto con cui la Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano ieri ha messo la banca digitale in amministrazione giudiziaria per un anno.

Nessuna segnalazione della banca su 24 clienti indagati

Il punto non sono i nomi. È il silenzio. Su un campione di 24 clienti indagati a Milano per riciclaggio, Revolut non ha mai inoltrato una segnalazione di operazione sospetta, scrive il pm Paolo Storari.

Sugli stessi soggetti gli altri istituti ne avevano fatte centinaia. Entrate consistenti frazionate subito, contante, cambi di valuta, bonifici verso conti esteri o cripto-attività: anomalie dal “carattere ripetitivo e combinato” che altrove facevano scattare l’alert. Su Revolut, niente.

Aggirare gli obblighi antiriciclaggio era un “modello gestionale stabile”

Per i giudici, aggirare gli obblighi antiriciclaggio era diventato un “modello gestionale stabile”, che tra il 2021 e il 2026 avrebbe permesso di occultare flussi per quasi 42 milioni. Il conto complessivo ricostruito dalla Procura guidata da Marcello Viola sale a 76,5 milioni di capitali trasferiti, occultati o distratti.

Pasquale Puglia, condannato per associazione mafiosa e legato alla cosca Molluso, avrebbe fatto passare sui conti Revolut oltre 4,6 milioni tra il 2023 e il 2025, comprese somme che risultavano sotto sequestro.

Contestate un milione di violazioni

L’indagine della Guardia di finanza corre su due binari. Un’ispezione antiriciclaggio avviata nel 2024, chiusa con la contestazione di oltre un milione di violazioni su adeguata verifica della clientela e conservazione dei dati. E un’inchiesta del 2025 per frode fiscale, in cui sono spuntati i conti aperti presso Revolut.

A settembre la Procura aveva chiesto documenti alla banca con un ordine di esibizione. Ha ottenuto risposte parziali.

Il colosso Revolut, la banca dei giovani

Revolut, nata nel 2015 con capogruppo a Londra, opera nell’Unione europea attraverso la lituana Revolut Bank UAB e in Italia, dove conta 5 milioni di clienti, ha una succursale. Il decreto colpisce l’entità lituana, ma limita la vigilanza all’attività italiana.

E la clientela è giovane: il 60% ha meno di 35 anni, aveva svelato a maggio il general manager italiano Nicola Vicino. Dall’aprile 2025 c’è anche l’app per i ragazzi dai 6 ai 17 anni. La banca non è indagata, né lo sono i suoi dirigenti: per i giudici non c’è prova che abbia aderito “dolosamente” ai programmi criminali. L’agevolazione contestata è colposa.

La vigilanza affidata a Ramoni-Capitini

Ora tocca agli amministratori giudiziari, l’avvocata Ilaria Ramoni e Piero Antonio Capitini. Non sostituiscono i vertici, li affiancano con poteri di accesso, impulso e verifica. Entro 30 giorni dovranno depositare una relazione preliminare su assetto societario e flussi infragruppo, entro 90 una relazione dettagliata su presidi antiriciclaggio, monitoraggio delle transazioni e prevenzione frodi. Revolut ha 60 giorni per presentare un piano di interventi.

Dal canto suo la banca “prende atto” e assicura che i servizi a privati e imprese proseguono senza interruzioni. Confconsumatori invita a evitare allarmismi: la misura non tocca la solvibilità e non blocca i conti. Più duro Adusbef, che ricorda i disservizi del 20 ottobre, con clienti impossibilitati a pagare, fare bonifici e prelevare, e chiede tutele per i correntisti. Il Movimento Difesa del Cittadino definisce la vicenda “estremamente grave”.