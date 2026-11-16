Il cambiamento climatico non rallenta, anzi ingrana la marcia. Un trend che, per la scienza, è alimentato dall’attività umana, malgrado ci sia ancora chi lo neghi, e che, oltre ai noti problemi causati dall’aumento dei fenomeni meteo estremi, rischia di scatenare una nuova ondata di flussi migratori attraverso il Mediterraneo. Questo perché, come emerge da un nuovo rapporto degli Esperti mediterranei sui cambiamenti climatici e ambientali (MedECC), realizzato insieme all’Unione per il Mediterraneo (UpM) e presentato oggi alla COP31 di Antalya, in Turchia, il clima impazzito colpisce con particolare veemenza i Paesi più vulnerabili alla siccità, alla scarsità di risorse e all’insicurezza alimentare.

Lo studio avverte che, senza adeguate politiche di adattamento e mitigazione, le pressioni ambientali potrebbero spingere un numero crescente di persone a lasciare le proprie terre. Il Mediterraneo è già una delle principali rotte migratorie del mondo: negli ultimi quarant’anni oltre 2,5 milioni di persone hanno attraversato il mare per raggiungere l’Europa. Tra il 2014 e il 2024 sono stati registrati più di 30.000 morti o dispersi durante le traversate. Il rapporto sottolinea tuttavia che oggi non esiste un rapporto diretto e univoco tra cambiamento climatico e migrazioni. Gli spostamenti provocati dal degrado ambientale avvengono prevalentemente su distanze relativamente brevi, mentre le migrazioni internazionali continuano a dipendere soprattutto dalle condizioni socioeconomiche e geopolitiche.

L’influenza dei fattori climatici potrebbe però aumentare nei prossimi decenni, in particolare dove le popolazioni dispongono di minori risorse per adattarsi. Secondo gli esperti, in assenza di interventi sufficienti, entro il 2100 le temperature medie nella regione mediterranea potrebbero aumentare fino a 6 gradi rispetto all’epoca preindustriale, compromettendo l’abitabilità di numerosi territori. L’innalzamento del livello del mare, gli eventi meteorologici estremi e la progressiva scarsità d’acqua rischiano di aggravare le difficoltà economiche e sociali, soprattutto sulle coste meridionali e orientali del bacino. Le prospettive sono particolarmente preoccupanti per i Paesi con economie fortemente dipendenti dall’agricoltura. Entro il 2050, secondo le stime richiamate nel rapporto, oltre il 20% delle specie marine sfruttate dalla pesca nel Mediterraneo potrebbe risultare a rischio di estinzione, mentre le rese agricole potrebbero diminuire del 17%.

Clima impazzito, il Mediterraneo rischia di diventare una bomba migratoria: l’allarme degli scienziati alla Cop31 in Turchia

“Il Mediterraneo affronta contemporaneamente le pressioni del cambiamento climatico, dell’instabilità geopolitica e delle migrazioni, e ciò che colpisce una sponda finirà sempre, in un modo o nell’altro, per avere conseguenze sulle altre”, ha dichiarato il vicesegretario generale dell’Unione per il Mediterraneo per la Stabilità e la resilienza, Joan Borrell. “Ma la nostra regione non è destinata a essere definita da una successione di crisi. Con una cooperazione più forte sull’azione climatica e sullo sviluppo sostenibile, siamo pienamente in grado di trasformare le nostre vulnerabilità comuni in soluzioni condivise”, ha aggiunto.

Il climatologo dell’Università del Salento Piero Lionello, che ha presentato il rapporto per MedECC, ha sottolineato la necessità di evitare interpretazioni semplicistiche del rapporto tra clima e migrazioni. “Questa valutazione mostra come il cambiamento ambientale, i conflitti e le condizioni socioeconomiche interagiscano in modi diversi nel Mediterraneo, influenzando sia la decisione di spostarsi sia la possibilità di restare”, ha spiegato Lionello.

“Evidenzia la necessità di andare oltre le narrazioni eccessivamente semplificate: una comprensione approfondita di questi processi è essenziale per progettare risposte efficaci che riducano la sofferenza umana”. Il rapporto indica tra le possibili risposte gli investimenti in infrastrutture verdi, agricoltura resiliente, gestione sostenibile delle risorse idriche e programmi di sviluppo regionale, che possono contribuire a prevenire gli spostamenti forzati. Gli esperti chiedono inoltre di rafforzare la ricerca interdisciplinare e migliorare la raccolta dei dati, ancora insufficienti per valutare con precisione il peso dei fattori ambientali nelle dinamiche migratorie. MedECC sta attualmente preparando il suo secondo rapporto di valutazione sul Mediterraneo, che approfondirà anche queste questioni. L’Unione per il Mediterraneo, che riunisce i Paesi dell’Ue e 16 Stati delle sponde meridionale e orientale del bacino, partecipa alla COP31 con un padiglione dedicato alle sfide climatiche comuni della regione.