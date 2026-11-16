Israele, Gadi Eisenkot accusa Netanyahu di un presunto tentativo di manipolare le elezioni e chiede un'indagine su polizia e Shin Bet

Dopo le elezioni politiche in Israele che non hanno delineato un chiaro vincitore, il primo ministro incaricato di provare a formare un governo, Gadi Eisenkot, lancia il guanto di sfida al leader uscente Benjamin Netanyahu. “Chiedo che venga avviata un’indagine immediata su questa vicenda e che la Polizia israeliana e lo Shin Bet forniscano un chiarimento tempestivo in merito ai dettagli emersi” sul “presunto tentativo di sovvertire le elezioni, che avrebbe comportato la creazione di prove false e l’impiego della polizia contro i cittadini arabo-israeliani, in assenza di validi mandati di perquisizione o di arresto”.

Questo quanto scritto su X da Eisenkot, secondo cui alcuni collaboratori di Bibi avrebbero fabbricato false prove relative a presunti brogli elettorali. “Mi adopererò per istituire una commissione d’inchiesta che faccia luce sul coinvolgimento e sulle interferenze dell’ufficio del primo ministro durante il giorno delle elezioni, nonché sulla condotta delle agenzie di sicurezza nel periodo precedente e durante lo svolgimento delle stesse”, ha aggiunto Eisenkot.

Israele nel caos, Eisenkot sfida Netanyahu e chiede un’indagine su presunte ingerenze dell’ufficio politico nelle elezioni a Tel Aviv

Per il premier incaricato “la condotta del primo ministro uscente Netanyahu e della sua cerchia ristretta costituisce una minaccia tangibile, diretta e immediata per la democrazia israeliana. In Israele non esiste ambito che non sia stato corrotto, distorto o sovvertito per favorire la sopravvivenza politica personale di Netanyahu. Nessun freno è rimasto intatto; nessun limite è stato risparmiato”.

“In nessuna circostanza Netanyahu dovrebbe continuare a detenere le redini del potere, nemmeno per un minuto in più. In nessuna circostanza Israele dovrebbe essere trascinato in un’ulteriore tornata elettorale finché lui rimane primo ministro. È evidente che, finché egli manterrà la carica, in Israele non potranno svolgersi elezioni eque e legittime. Questa è la considerazione fondamentale che mi guida in tutte le trattative di coalizione che sto conducendo in questo momento. Dopo aver fatto entrare agenti del Qatar nell’ufficio del primo ministro – in quella che è ormai nota come la vicenda del ‘Qatargate’ – è emerso un nuovo caso, ancora più grave”, ha concluso Eisenkot.