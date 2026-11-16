Il Cremlino torna alle condizioni di Putin del giugno 2024: Donbass, Zaporizhzhia e Kherson, Ucraina fuori dalla Nato. Lavrov gela Zelensky e l'Europa

Non solo il Donbass: nei negoziati il Cremlino pretende anche Zaporizhzhia e Kherson, con l’Ucraina fuori dalla Nato. E se non si trova un accordo sui nuovi assetti della sicurezza europea, Mosca minaccia di “usare la forza”. A dettare la linea non è stato Putin in persona, ma il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il portavoce Dmitri Peskov: due voci, una linea sola.

Si torna ai paletti del giugno 2024

La posizione negoziale, ha spiegato Lavrov, sarà definita “in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione speciale, cioè quelli formulati dal presidente Putin nel giugno 2024”. Il riferimento è al 14 giugno di quell’anno, alla vigilia della conferenza di pace in Svizzera: Kiev doveva ritirarsi da Donetsk e Lugansk, cioè dal Donbass, oltre che da Zaporizhzhia e Kherson, e dire addio per sempre all’Alleanza Atlantica. Condizioni che erano già state respinte allora.

Zelensky, una partita a parte

Il ritorno al 2024 respinge di fatto l’ipotesi americana di cui ieri Zelensky si era fatto portavoce: cessione del Donbass in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Il presidente ucraino immaginava una specie di referendum interno per decidere il da farsi, una posizione condivisa anche da Roma: sui confini come sulla Nato, ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “gli unici a decidere possono essere gli ucraini”.

Per Lavrov, però, il leader di Kiev “gioca una sua partita, non lo sto considerando in questo contesto”. Dopo i colloqui di Abu Dhabi, ha aggiunto, erano tutti soddisfatti tranne Zelensky: persino i negoziatori ucraini “si sono concentrati su discussioni di merito”.

Con gli americani il tono cambia. “Almeno con loro stiamo parlando in termini concreti, basandoci su fatti reali, compresa la situazione sul campo e le cause profonde che sono alla base di questo conflitto”, ha detto il ministro. Tra queste cause, per Mosca, ci sono l’atteggiamento verso la lingua russa, la cultura russa e la religione ortodossa.

L’Europa insegue l’ultimo vagone

È sugli europei che Lavrov riserva i toni più duri. Vogliono entrare nei negoziati ora perché “capiscono che il treno sta partendo e vogliono provare a saltare sui gradini dell’ultimo vagone”, ma “non hanno chiaro quale ruolo potrebbero ricoprire”. Le posizioni dell’alta rappresentante Kaja Kallas e della presidente della Commissione Ursula von der Leyen vengono bollate come prive di senso: l’invito di quest’ultima a un cessate il fuoco prima di discutere di sicurezza europea è “un approccio che non porta a nulla”.

Il punto, per Peskov, è che la pace in Ucraina e l’architettura di sicurezza europea sono “elementi interdipendenti”. Una logica coerente con quanto trapelato finora dai negoziati: la mappa della guerra fredda e il Patto di Varsavia come modelli di equilibrio, la Nato tenuta a debita distanza dal Baltico, una Moldavia spacchettata.

Gli europei prima o poi dovranno essere consultati, ha detto ancora il portavoce, ma “la domanda è se desiderino davvero la pace”: senza prospettive di accordo, la Russia “dovrà ricorrere alla forza”. Per ora, ha fatto notare, alla porta del Cremlino non si è presentato nessuno da Bruxelles.

Estonia, confini chiusi dal primo dicembre

Intanto l’Estonia ha annunciato che chiuderà i confini con la Russia a partire dal primo dicembre. La decisione arriva dopo che Tallinn ha sventato all’ultimo momento un tentativo di incendio in uno stabilimento che produce droni, orchestrato, secondo quanto affermato, dai servizi segreti militari russi.