“Il Papa in America Latina accende un faro dove le narcomafie sostituiscono lo Stato”. L’intervista a Vincenzo Musacchio

In occasione del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in America Latina — che dal 6 al 17 novembre 2026 tocca Uruguay, Argentina e Perù — abbiamo raggiunto il giurista e criminologo Vincenzo Musacchio, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark, per analizzare il peso geopolitico e sociale del narcotraffico nei territori attraversati dal Pontefice. L’Intervista è a cura degli studenti del Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies di Newark

Professor Musacchio, il viaggio di Papa Leone XIV attraversa tre Paesi — Uruguay, Argentina e Perù — segnati da profonde contraddizioni sociali. Qual è oggi la reale penetrazione delle mafie e del narcotraffico in quest’area?

“Siamo di fronte a una vera e propria saldatura criminale transnazionale. Spesso nell’immaginario collettivo l’Uruguay viene percepito come un’isola felice, ma i suoi porti sull’Atlantico sono diventati snodi logistici cruciali per la cocaina diretta verso l’Europa. L’Argentina vive un’escalation drammatica, basti pensare a ciò che accade a Rosario, dove le bande narcos esercitano un controllo militare del territorio. Il Perù, poi — terra che Papa Prevost conosce benissimo per i suoi oltre vent’anni di missione — resta uno dei maggiori produttori mondiali di foglia di coca e cocaina, con rotte che attraversano l’Amazzonia e le coste del Pacifico. Le mafie latinoamericane oggi non sono più semplici cartelli locali: sono multinazionali del crimine che dialogano alla pari con la ‘ndrangheta, i clan albanesi e balcanici e le organizzazioni spagnole e marocchine”.

Che ruolo gioca una visita pastorale di questa portata in contesti in cui i narcos arrivano a sostituirsi alle istituzioni?

“Ha un valore dirompente, soprattutto sul piano culturale e simbolico. Le moderne organizzazioni mafiose, in Sudamerica come in Europa, sopravvivono grazie al consenso sociale: dove lo Stato latita, nelle periferie urbane o nelle regioni amazzoniche come Pucallpa, il narcotraffico offre lavoro, assistenza economica e protezione, comprando il silenzio e la complicità delle comunità. Quando il Pontefice entra nelle carceri di Buenos Aires, incontra i giovani a Lima o visita le periferie dimenticate, rompe quell’isolamento. La Chiesa, in molte di queste aree, è l’unico presidio di legalità e dignità umana rimasto in piedi. Accendere i riflettori mondiali su queste realtà significa togliere ai narcos il monopolio del territorio”.

Lei insiste spesso sul concetto di “mafie silenti” e sul legame con la corruzione. Quanto pesa la cosiddetta “area grigia” nei Paesi che il Papa sta visitando?

“Pesa in modo determinante. Il narcotraffico genera masse sterminate di denaro liquido che hanno bisogno di essere riciclate nell’economia legale. Per farlo, i cartelli non usano solo la violenza, ma soprattutto la corruzione: comprano funzionari doganali, finanziano campagne elettorali, penetrano negli appalti pubblici e nel sistema bancario. È il binomio indissolubile tra criminalità organizzata e corruzione. Quando un Papa parla di giustizia sociale e di lotta alle disuguaglianze in America Latina, colpisce indirettamente proprio questo sistema: perché la corruzione sottrae risorse ai poveri e alimenta quella disperazione in cui le narcomafie reclutano manovalanza giovanile”.

In Perù il Pontefice ha fatto tappa anche a Chiclayo, la sua ex diocesi, e in Amazzonia. Come si intrecciano narcotraffico e sfruttamento ambientale?

“È uno degli aspetti più gravi e meno raccontati. Nei bacini amazzonici del Perù, così come lungo i corridoi fluviali verso il Brasile e la Colombia, i narcos controllano non solo le piantagioni illegali, ma anche l’estrazione illegale dell’oro e il disboscamento. Le popolazioni indigene e le comunità locali subiscono una doppia violenza: l’espropriazione delle loro terre e l’intimidazione armata. La presenza del Papa in quelle zone manda un messaggio chiaro ai governi nazionali e alla comunità internazionale: la tutela dei diritti umani e dell’ambiente passa necessariamente dal contrasto alle economie criminali”.

Basta la denuncia morale della Chiesa per arginare fenomeni così radicati?

“No, la denuncia morale risveglia le coscienze, ed è indispensabile per creare quel movimento culturale antimafia che invocavano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ma poi serve la risposta degli Stati. Finché il contrasto al narcotraffico resterà frammentato dentro i singoli confini nazionali, i narcos avranno sempre un vantaggio. Occorre colpire i patrimoni illeciti con sequestri e confische transfrontaliere, rafforzare la cooperazione giudiziaria tra America Latina ed Europa e, soprattutto, offrire alternative economiche reali ai giovani delle periferie. Altrimenti, spenti i riflettori del viaggio apostolico, il vuoto lasciato dalle istituzioni tornerà a essere riempito dai signori della droga”.

*Vincenzo Musacchio è professore di strategie di contrasto alla criminalità organizzata e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (R.I.A.C.S.) di Newark, presso la Rutgers University, negli Stati Uniti.