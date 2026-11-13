I pilastri del Golfo

Sento dire che la guerra degli Usa all’Iran provoca contraccolpi geostrategici nel Golfo Persico e oltre. Ma non vedo come.

Pino Valeri

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Gentile lettore, i regni del Golfo si sono resi conto che ospitare basi militari americane non solo non rappresenta per loro una protezione, ma è anzi motivo di pericolo, esponendoli agli attacchi dall’Iran. Questo produrrà l’effetto di rimettere in discussione la presenza delle basi statunitensi che potrebbero essere molto ridimensionate, se non eliminate. Alcune sono già state evacuate per l’impossibilità di difenderle. Inoltre si sono rotti i rapporti tra Arabia Saudita ed Emirati, una volta alleati. Abu Dhabi è uscita dall’Opec, indebolendo la leadership di Riad. Il principe saudita Mohamed bin Salman (detto Mbs) è scosso anche dall’avanzata degli Houthi nello Yemen, a discapito dei governativi sostenuti da Riad. Impotente a fermare i ribelli, Mbs ha stretto un patto con Turchia e Pakistan, ma questi si rifiutano di intervenire contro gli Houthi sostenuti dall’Iran. Ora Mbs ha stipulato accordi militari anche con l’Egitto, ma quali saranno gli effetti è da vedere. Anche la posizione personale di Mbs pare molto indebolita per il dissenso delle principali tribù del regno. La stessa cosa accade in Giordania. Re Abdullah ha ignorato una petizione delle tribù che chiedevano l’estromissione delle forze americane dal Paese, e da allora subisce l’ostracismo: i capi tribù ormai parlano apertamente di sostituire il sovrano col suo fratellastro Hamzah, da 5 anni agli arresti domiciliari. In due parole, sono in rovina tutti i pilastri strategici americani del Golfo Persico.

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