Morire di freddo a Gaza a nove mesi

Giovedì Ahmed Raqiq si è svegliato nella tenda dove la sua famiglia vive da sfollata a Khan Younis nel sud della Striscia di Gaza e ha visto che la pelle del figlio «era diventata blu». È corso all’ospedale Nasser, lo stesso colpito quella notte da un raid israeliano, dove gli hanno detto che Kinan Ahmed Raqiq, 9 mesi, era già morto di freddo. Fuori dall’ospedale lo teneva in braccio, avvolto in un lenzuolo bianco. “Sono sotto choc”, ha detto. L’ipotermia l’hanno confermata all’AFP un medico che ha chiesto l’anonimato e il portavoce della Difesa civile di Gaza.

La settimana scorsa la pioggia aveva allagato decine di migliaia di tende. Eppure per l’Unicef l’inverno deve ancora arrivare: “mancano settimane”, ha detto il suo portavoce a Gaza, in quello che l’organizzazione israeliana B’Tselem dal luglio 2025 chiama genocidio.

Giovedì sera, a New York, l’ambasciatrice britannica alle Nazioni Unite Sarah MacIntosh ha letto l’appello di 53 fra Stati e organizzazioni al prossimo governo israeliano. Fra i firmatari c’è l’Italia. Il testo chiede di far entrare ripari, carburante e i materiali che Israele classifica a “duplice uso”, perché a Gaza troppe persone restano esposte all’ipotermia, e di aprire indagini penali sugli attacchi contro sanitari e operatori umanitari. Il piano di pace prometteva aiuti a livelli almeno pari a quelli concordati il 19 gennaio 2025, e quella promessa, ha detto MacIntosh, “non si è ancora realizzata”.

Qualche ora prima, a Roma, l’ambasciatore israeliano uscente Jonathan Peled aveva salutato la stampa prima di trasferirsi a Ginevra, rivendicando che Israele ha fatto la sua parte nell’accordo e che gli aiuti entrati nella Striscia sono ora «sotto la responsabilità di Hamas». Poi ha detto di sapere che la situazione resta difficile, e ha ricordato che «l’inverno si sta avvicinando».