Sull’Iran, malgrado le smentite di rito, si addensano nubi minacciose che lasciano presagire una possibile ripresa delle ostilità. Come sempre, a creare apprensione sono le dichiarazioni e le mosse di Donald Trump, che ha detto tutto e il contrario di tutto, dimostrando quella che appare come totale confusione. Il presidente degli Stati Uniti, in mattinata, ha detto che i Paesi del Golfo gli hanno chiesto di astenersi dall’effettuare ulteriori attacchi su larga scala contro l’Iran, di fatto lasciando intendere che, almeno per il momento, intende dare una chance ai negoziati di pace.

A rivelarlo è Al Jazeera, secondo cui il tycoon avrebbe detto che “l’Arabia Saudita mi ha chiesto di lasciare le cose come stanno per un po’”, aggiungendo che anche Qatar, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrein hanno preferito mantenere l’approccio attuale, “ma non sono sicuro di essere d’accordo”. Questo perché, a suo dire, in caso di nuovi attacchi “in un solo giorno, il loro settore energetico sparirebbe. I loro ponti verrebbero distrutti. E in un giorno, la loro capacità produttiva svanirebbe”. Tuttavia, si è detto disponibile a cercare una soluzione diplomatica. Peccato che, poco dopo, questa volta in un’intervista a Salem News, abbia usato toni ben più duri, dicendo che “non avrei nessuna esitazione” nel lanciare nuovi raid qualora i negoziati dovessero fallire.

Le strane manovre di Trump

Il problema è che non si capisce a quali negoziati faccia riferimento, visto che le trattative sembrano arenate, con lo scambio di bozze di accordo che prosegue a rilento e sia Washington sia Teheran continuano a tenere il punto sulle rispettive richieste. Ad aggiungere dubbi c’è anche la decisione di Trump, annunciata in un post sui social, di levare il dossier iraniano dalle mani del vicepresidente J.D. Vance, reo di aver additato il conflitto con Teheran come causa principale della sconfitta elettorale dei repubblicani alle midterm, per affidargli l’incarico di condurre un’indagine su presunti casi di corruzione consumati negli Stati americani guidati dai democratici.

Un demansionamento, per giunta su accuse che appaiono inverosimili, che, in modo molto curioso, arriva all’indomani delle dichiarazioni di Vance, che si era detto pronto a interloquire direttamente con Mohsen Rezaei, capo della sicurezza nazionale iraniana, per chiudere il conflitto. Proprio raccontando il nuovo incarico affidato al suo vicepresidente, Trump ha detto che “non abbiamo più bisogno di un’intesa con l’Iran. Quei tempi sono finiti da un pezzo. Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e il loro Stretto”. La tesi, neanche a dirlo, è che “il regime degli ayatollah sta crollando”. Peccato che tutto ciò sia ancora da dimostrare e che l’Iran, oltre ad aver colpito altre tre navi nello Stretto di Hormuz, ieri abbia detto di aver lanciato dei missili contro un radar statunitense in Bahrein, in risposta ai recenti raid americani condotti contro l’isola di Qeshm.

Israele in attesa delle mosse degli Stati Uniti

A rafforzare la sensazione che la situazione stia lentamente precipitando ci si mettono anche le notizie provenienti da Israele. Secondo Channel 13, ieri a Tel Aviv si è tenuto un infuocato briefing sulla sicurezza a cui hanno preso parte il primo ministro uscente, Benjamin Netanyahu, il leader incaricato di formare il nuovo governo, Gadi Eisenkot, e gli altri funzionari dell’esercito (Idf). Secondo questi ultimi, dopo il pressing di Bibi, si sono smarcati sostenendo che al momento “non c’è nessuna necessità di un’operazione militare contro l’Iran”. Ma questo non significa che la guerra sia lontana.

Gli stessi militari, sempre secondo Channel 13, hanno sostenuto anche che Israele dovrebbe unirsi a eventuali nuove operazioni militari statunitensi, qualora il presidente Donald Trump decidesse di riprendere i raid. Un’eventualità che, secondo l’emittente pubblica Kan, sarebbe sempre più vicina, perché il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) avrebbe avvertito i rappresentanti israeliani presenti negli Usa di prepararsi a una possibile ripresa del conflitto con l’Iran. Insomma, la sensazione è che sul Medio Oriente, malgrado tutto, continuino a soffiare i venti di guerra.