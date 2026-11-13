Da un lato, i tentativi di Donald Trump e di Mojtaba Khamenei di evitare una nuova escalation in Medio Oriente; dall’altro, Benjamin Netanyahu, che sembra deciso a riprendere la campagna militare contro l’Iran per salvare la propria posizione politica. Sono ore convulse, con Washington e Teheran che, tra mille difficoltà e posizioni apparentemente inconciliabili, provano a negoziare una soluzione che metta fine al conflitto. L’ultima novità è che le parti, grazie alla mediazione del Qatar, stanno effettivamente ragionando su un accordo che permetta a entrambe di dichiararsi vincitrici, almeno agli occhi delle rispettive popolazioni.

Come al solito, il presidente degli Stati Uniti è riuscito a contraddirsi. Prima si è detto “pronto a riprendere le ostilità” qualora ce ne fosse necessità, auspicando, però, una soluzione diplomatica; poi ha cambiato idea, sostenendo che gli Usa “non hanno bisogno di un accordo con l’Iran. Quei giorni sono passati da molto tempo”. Come scrive il tycoon sul social Truth: “Abbiamo i loro soldi, centinaia di miliardi di dollari, e abbiamo il loro stretto (Hormuz, ndr)”.

La trattativa tra Washington e Teheran

La sensazione è che Trump voglia realmente evitare la ripresa delle ostilità e che, per questo, stia utilizzando la strategia del bastone e della carota, nella speranza di ammansire Teheran. L’apertura di credito è stata accolta con favore dal capo dei negoziatori iraniani, Mohammad Bagher Ghalibaf, che ad Al Jazeera ha detto che “ora la palla passa agli Stati Uniti, devono prendere una decisione” in merito all’ultima bozza di accordo “e comunicarla”.

A suo dire, un’intesa è possibile qualora Washington ponga fine al blocco navale statunitense ai porti iraniani, cessi le interferenze nello Stretto di Hormuz, ritiri le forze americane dispiegate nella regione in seguito al conflitto e proceda con la revoca delle sanzioni. “Queste sono le condizioni minime che abbiamo posto; se verranno soddisfatte, potremo proseguire i negoziati”, ha detto Ghalibaf.

Appare chiaro che si tratti di richieste difficilmente accettabili per Trump, ma la sensazione è che possano rappresentare una base su cui trattare. L’Iran, infatti, in cambio si dice pronto a offrire precise garanzie sul proprio programma nucleare e sulla libera navigazione a Hormuz.

Netanyahu mette in allerta l’Idf in vista di nuovi raid contro l’Iran

Insomma, la pace sembra più vicina. Peccato che il primo ministro uscente di Israele, Benjamin Netanyahu, sembri avere altri piani. Ieri ha riunito il gabinetto di sicurezza dello Stato ebraico per discutere della situazione, ancora tesa, con il regime degli ayatollah. Come riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, Bibi avrebbe ordinato all’Idf di intensificare i preparativi per un possibile nuovo attacco all’Iran.

Nello stesso incontro sarebbero stati decisi anche nuovi raid su Gaza, che hanno portato a un devastante bombardamento dell’area intorno all’ospedale Nasser, dove si sono registrati almeno 6 vittime e oltre 50 feriti. Un blitz che, secondo l’Idf, aveva come obiettivo un alto dirigente di Hamas che, a detta dell’esercito israeliano, utilizzava la struttura come base operativa.

Una ricostruzione smentita dalle autorità palestinesi, che hanno accusato Bibi dell’ennesimo crimine di guerra, sostenendo che nell’ospedale ci sarebbero stati soltanto civili. Quel che è certo è che la riunione e il conseguente attacco nella Striscia hanno sollevato un polverone politico nello Stato ebraico, dove sono ancora in corso le trattative per formare un nuovo governo guidato da Gadi Eisenkot.

In Israele scoppia lo scontro tra Eisenkot e Bibi

Avigdor Liberman, leader del partito Ysrael Beitenu e facente parte della coalizione di Eisenkot, ha lanciato pesanti accuse contro Netanyahu su X: “Un governo di transizione non è autorizzato a prendere decisioni che potrebbero trascinare Israele in una guerra senza supervisione parlamentare e senza il pieno consenso di tutti gli enti di sicurezza. Lo sottolineo, di tutti gli enti di sicurezza”.

Parole a cui ha risposto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, sostenendo che l’attuale governo uscente “non ha bisogno dell’approvazione dell’opposizione o di qualsiasi entità legale per dare istruzioni alle Forze di Difesa Israeliane di condurre operazioni di contrasto a Gaza, operazioni difensive e offensive in Libano, mantenere la zona di sicurezza in Siria” e “anche nei confronti dell’Iran”, visto che “la sicurezza di Israele non è in fase di transizione e non attende i processi politici in corso”.

Il rischio, dunque, è che mentre Trump e Teheran cercano una via d’uscita diplomatica, Netanyahu possa scegliere la strada opposta, riportando Israele e Iran verso un nuovo confronto militare.