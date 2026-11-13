Democratici Usa divisi dal progressismo di Zohran Mamdani e di Abdul El-Sayed

Che le elezioni di Midterm 2026 abbiano segnato una debacle per il partito repubblicano è sulla bocca di tutti; commentatori e opinionisti hanno tracciato il profilo del nuovo orizzonte politico statunitense a tinte blu, e la spinta progressista sorprende persino l’area moderata del partito, in vista delle future elezioni presidenziali.

Gli americani hanno dimostrato di essere andati oltre le ideologie, perché il portafoglio vuoto, la benzina alle stelle, il sistema sanitario e quello scolastico abbandonati a loro stessi, hanno dato più di un motivo per guardare tra le righe dei due programmi politici, mentre la trasversale antipatia per Trump ha fatto il resto.

La chiamano “Mamdanification” la trasformazione del linguaggio comunicativo e dello stile (progressista) della campagna elettorale del Partito Democratico USA: un neologismo rivendicato dalla vittoria di Zohran Mamdani come sindaco di New York nel 2025 che ha aperto le porte di Camera e Senato ad un gruppo di neo-eletti assolutamente controcorrente, tra cui Abdul El-Sayed, primo senatore musulmano degli Stati Uniti.

Paragonati per le loro radici culturali, per il progressismo radicale e per la capacità di rendere la Sinistra affascinante per i giovani sui social media, Mamdani ed El-Sayed abbracciano posizionamento e stile dalle sfumature distinte.

Estremamente attivi e protagonisti sulle rispettive piattaforme, il sindaco di New York usa un tono di conversazione leggero e accessibile, orientato all’affordability, mentre il senatore del Michigan sembra più disposto a sfidare l’establishment politico con temi scomodi, in modo diretto e muscolare: un approccio che gli è valso il soprannome di “Mean Mamdani” per la maggiore asprezza politica.

Se il primo ha integrato la propria identità asiatica di figlio di artisti e intellettuali con la cultura pop di Bollywood per trasformare la musica in un simbolo di appartenenza e gioia collettiva, il secondo è laureato alla Columbia ed è uno swiftie (un fan di Taylor Swift) che strizza l’occhio ai trend del momento.

La narrazione multiculturale di Mamdani, che emana “coolness” ad ogni reel, rompe gli schemi della comunicazione istituzionale e trasforma i momenti politici in eventi virali e partecipati, mentre El-Sayed ha un approccio orientato verso la rottura delle gerarchie di partito.

Così lontani e così vicini.