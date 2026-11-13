Falsi allarmi bomba colpiscono scuole e aeroporti in Europa. La Francia ipotizza una possibile regia straniera e indaga sul ruolo della Russia

Dietro ai falsi allarmi bomba che hanno interessato le scuole, ma non solo, in tutta Europa ci sarebbe una regia comune. A sostenerlo è il ministro degli Interni francese, Laurent Nuñez, intervenendo su LCI. Secondo il ministro francese, le segnalazioni si stanno moltiplicando in tutta l’Ue e “sono chiaramente coordinate”.

“Per quanto riguarda gli allarmi bomba nel settore dell’aviazione civile, si intravede chiaramente anche la possibilità di un’ingerenza straniera“, ha osservato Nuñez. “La Russia, o eventualmente altri Paesi che vogliono destabilizzarci e organizzano campagne”, potrebbero essere all’origine di queste operazioni, ha sottolineato il ministro francese.

All’inizio di novembre, decine di voli commerciali in tutta Europa sono stati interessati da falsi allarmi bomba, che hanno provocato dirottamenti di aerei, scorte da parte di caccia militari, evacuazioni e perquisizioni, senza che venisse rinvenuto alcun esplosivo. Questi episodi stanno alimentando in Europa una crescente preoccupazione per il rischio di un’escalation della guerra ibrida. “L’ultima campagna di falsi allarmi bomba nel settore dell’aviazione civile ha coinvolto numerosi Paesi europei, quindi i nostri sospetti sono fondati“, ha proseguito il ministro.

“Sono in corso indagini, in particolare in collaborazione con organismi europei come Europol, e i servizi di intelligence si scambiano numerose informazioni per cercare di individuare l’origine di questi allarmi bomba, che sono chiaramente coordinati”, ha aggiunto. Laurent Nuñez ha risposto alla domanda di una telespettatrice, preoccupata per il fatto che ci siano “sempre più allarmi bomba ovunque” e che si chiedeva se fossimo “in pericolo”. Gli allarmi bomba si verificano a “ondate”, ha spiegato il ministro: “Ci sono periodi in cui si registra un gran numero di segnalazioni, che nella maggior parte dei casi si rivelano false”. Malgrado questo, “le prendiamo sempre molto sul serio”, ha assicurato.