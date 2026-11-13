Da oltre 12 ore i servizi di Microsoft sono andati in blocco su scala globale. Dagli Stati Uniti all’Asia e all’Europa, sono numerose le segnalazioni di prodotti online del gigante dell’high tech che funzionano a rilento oppure non funzionano affatto. Disagi che stanno avendo pesanti ripercussioni sugli utenti, sulle aziende e sulle istituzioni governative di mezzo mondo che fanno largo uso dei servizi di Microsoft.

“Stiamo osservando una stabilizzazione e miglioramenti della capacità mentre le azioni di recupero continuano”, si legge in un aggiornamento di Microsoft su X.

Microsoft in tilt in tutto il mondo: Outlook, Teams e Copilot non funzionano

Stando a quanto emerge dal sito Downdetector, specializzato nel monitoraggio e nella segnalazione dei disservizi, questa mattina i problemi maggiori riguardano la suite Microsoft Outlook, il software per le videoconferenze Teams e altri servizi di Microsoft 365. Come si vede consultando Downdetector, alle 6.29 ora italiana, in India 3.300 utenti e in Germania 2.000 utenti, oltre a numerosi utenti nei Paesi Bassi, in Francia e in altri Paesi, hanno segnalato difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo di Microsoft Outlook, il noto client e servizio di email.

Problemi sono stati registrati anche nel funzionamento di Microsoft 365, Teams, Store e Copilot. I servizi Microsoft erano già stati interessati ieri sera da interruzioni su vasta scala. Negli Stati Uniti, intorno alle 13 ora della costa orientale (le 19 italiane), le segnalazioni degli utenti relative al solo Outlook hanno raggiunto un picco di oltre 130.000.

Sempre secondo Downdetector, nel giro di un’ora il disservizio si è esteso a 74 Paesi e territori. Il numero di segnalazioni relative al funzionamento di Microsoft 365, Copilot, Teams e OneDrive è aumentato di oltre cento volte, mentre Xbox e GitHub sono stati colpiti in misura minore. Microsoft ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere un problema che stava causando l'”indisponibilità dei server”. Charles Lamanna, dirigente di alto livello dell’azienda, ha affermato che l’interruzione non è stata causata da attività dolose né da un attacco informatico.

I servizi Microsoft ko

Stando a quanto ricostruito dall’Associated Press, l’interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti, ma anche alcune attività infrastrutturali, come i servizi di assistenza delle compagnie aeree.

Air India ha temporaneamente reindirizzato i propri servizi di posta elettronica per garantire che le richieste dei clienti continuino a pervenire. IndiGo, un’altra compagnia aerea indiana, ha dichiarato di aver riscontrato a sua volta interruzioni nei propri servizi di assistenza via e-mail, che hanno compromesso la capacità di comunicare con i clienti. Negli Stati Uniti la società industriale Workhorse Group ha dovuto rinviare la conference call sui risultati trimestrali, mentre a Singapore l’agenzia governativa per la tecnologia ha segnalato il blocco delle email istituzionali. Disagi alle infrastrutture informatiche governative sono stati confermati anche in Giappone dal vice capo di gabinetto Masanao Ozaki e dalla Corte Suprema delle Filippine.

Secondo quanto riferito dal ministro degli Affari interni australiano, Tony Burke, dopo un confronto con i vertici locali di Microsoft e il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica, l’azienda non ritiene si tratti di un attacco hacker, ma ipotizza una dinamica simile a quella del blocco CrowdStrike del luglio 2024, legata a un possibile aggiornamento difettoso.