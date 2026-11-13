Il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti e l’Italia è tra i Paesi più colpiti. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente, secondo cui l’Italia “è sempre più piegata dagli eventi meteo estremi e paga caro i ritardi su prevenzione, mitigazione e adattamento“. Nel dossier dell’organizzazione ambientalista vengono indicati due campanelli d’allarme: “In dodici anni, dal 2015 al 30 settembre scorso, ci sono stati 2.689 eventi meteo estremi che hanno causato 221 morti; mentre il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato nel 2023 dopo anni di ritardo, non è ancora operativo perché mancano le risorse economiche necessarie per attuarlo”.

Il nuovo report, realizzato in collaborazione con Unipol, viene diffuso oggi, nella settimana di inizio della Cop31, mentre il Paese, in queste ore, sta anche facendo i conti con una nuova allerta meteo rossa e arancione in diverse regioni. Il Nord si conferma l’area del Paese più colpita, con 1.237 eventi, seguita dal Sud (827) e dal Centro (625). A livello regionale, le più colpite sono la Lombardia (348), la Sicilia (286) e l’Emilia-Romagna (249).

I danni economici lasciati dalla crisi climatica nella Penisola dal 1980 a oggi si stimano in circa 147 miliardi di euro, stando al rapporto Strategia per la pace climatica, promosso da ConsumerLab e realizzato da Future Respect, ricorda Legambiente. L’Italia, peraltro, è il Paese europeo che ha registrato le maggiori perdite economiche. Se poi si allarga lo sguardo verso il resto dell’Europa, nel quinquennio 2020-2024, nell’Ue, stando ai dati dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, si è raggiunto il massimo storico con 43,7 miliardi di euro di danni, pari a 8,7 miliardi di euro all’anno, osserva Legambiente, rilevando che le politiche climatiche sono “poco coraggiose e incisive”.