L’Ue fuori dal negoziato

Nei colloqui ad Abu Dhabi tra Usa, Russia e Ucraina, l’Europa è stata esclusa. Però ha mandato una delegazione, che naturalmente non è stata ammessa ai lavori. Ma non facevamo più bella figura a non andare?

Luigi Contini

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Gentile lettore, Ursula, Kallas, Meloni, Macron, Merz ecc. si sono posti l’angoscioso quesito di Nanni Moretti in Ecce Bombo: “Che dici, mi si nota di più se vado o se non vado? Se vado, magari mi metto vicino a una finestra, di profilo, in controluce, senza parlare…”. La scena è un capolavoro di psicologia giovanile autoreferenziale, inconsistente ed effimera. È lo stesso infantilismo da cui è affetta l’intera élite europea. I delegati di Bruxelles non hanno neppure visto come era fatto il salone del negoziato nel palazzo reale di Qasr Al Watan, essendo stati tenuti fuori come molesti accattoni. In compenso si sono attovagliati nel vicino, sfarzoso albergo Emirates Palace, dove una cena costa come un appartamento a Roma, ma non importa, paga tutto Zelensky coi soldi nostri. Poi, nelle pause del negoziato, gli ucraini sono andati ad accertarsi che gli anziani adolescenti giunti dall’Europa si trovassero bene. Il cibo è buono? I materassi sono comodi? Non tenete l’aria condizionata troppo alta, ché vi fa male. Qualcuno ha detto che l’Ue è andata per fare da badante agli ucraini. Io penso piuttosto che siano gli ucraini a fare da balia a questi adolescenti invecchiati e immaturi. Quanto al giudizio politico sugli europei, lascio la parola a Lucio Caracciolo: “L’Europa fin qui non ha fatto che sabotare la pace. Come poteva pensare di essere ammessa al negoziato di pace di Abu Dhabi?”.