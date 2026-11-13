Dimenticatevi Beyonce. Dimenticatevela quando, insieme alle Destiny’s Child intavolava una battle tra gang di strada nel video di “Lose my Breath”. Era il 2004 e il regista Marc Webb, un avanguardista nel mondo dei videoclip musicali, immaginava le tre Destiny’s duplicarsi in due gruppi perfettamente speculari per sfidarsi a colpi di coreografie urbane, rappresentando la stessa anima della girl band: una versione elegante e femminile, in tacchi a spillo e scollature, contro un’altra più aggressiva e urbana, con cappellini e abiti sportivi. Nel clou della battle si intrometteva una terza versione delle Destiny’s Child, ancora più stravagante delle due precedenti, che vinceva la sfida di ballo, allontanandosi dal luogo del misfatto mentre le altre “fazioni” restavano a guardare, esauste. In pochi minuti quel cortometraggio frenetico e dal montaggio sincopato, che si ispirava alle vere sfide tra clan di quartiere per il dominio territoriale, sfruttava il carisma dirompente del gruppo musicale più imitato, premiato e venduto del momento, con la front-woman che vent’anni dopo avrebbe riproposto la stessa battle contro Bruno Mars sul palco più iconico dell’entertainment americano; il Super Bowl.

Da sempre, per emergere, il riconoscimento di una nemesi è parte integrante del processo di crescita; il mondo dell’arte e dello spettacolo ne hanno fatto una certificazione di successo perché, se non hai un competitor, non esisti. Solo così si spiegano i dualismi tra Leonardo e Michelangelo, Picasso e Dalí, Italo Calvino e Pier Paolo Pasolini, Vogue e Harper’s Bazaar, Fellini e De Sica, Madonna e Lady Gaga, ma anche tutta una serie di fissazioni che, a livello più profondo, ci vedono soli contro il resto del mondo. Oggi tutti questi stilemi oppositivi che ci motivano a primeggiare, insieme al bisogno di vedersi riconosciuti grazie alla nostra unicità, si concentrano in un’unica parola di quattro lettere: “Aura”. Dietro la semplicità di un riferimento aulico c’è, tuttavia, l’appropriazione indebita delle nuove generazioni che hanno trasformato in slang generazionale la loro consapevolezza (e il nostro ricordo) di quanto l’adolescenza sappia essere un vero e proprio campo di battaglia, dove affermarsi non conosce alternative. Concetto relativamente attuale e che già nel 2023 l’Accademia della Crusca aveva tentato di contestualizzare nel gergo giovanile, l’Aura ha soppiantato il tormentone nonsense del “six seven” come password generazionale, identitaria di un gruppo di amici o coetanei, per concentrarsi sulla “coolness” della persona, il magnetismo e il carisma che emana.

Se in pochi mesi siamo passati dall’omologazione collettiva di una cantilena numerica all’esaltazione dell’individualismo, ebbene questo lo dobbiamo all’Agamennone di Christopher Nolan, che nella sua “Odissea” sceglie volutamente di promuoverlo a “poster boy” non solo di un film campione d’incassi, ma anche del significato stesso di Aura; il re di Micene, fratello di Menelao, capo supremo degli Achei trascinati in guerra, diventa un personaggio senza volto, ma capace di imporsi unicamente grazie alla sua armatura nera opaca, così futuristica e in stridente contrasto rispetto alla riconoscibile estetica dei soldati greci. È ovvio che le vestigia catturino l’attenzione, ma è il modo in cui Agamennone le indossa a fare la differenza, come se fosse protagonista di un selfie su Instagram: perfettamente in primo piano e con lo sfondo distorto dal grandangolo. Non è un caso che l’Aura sia anche un trend su TikTok ma che, al di fuori dei social, riconduca ad uno stile di vita pienamente normativizzato da un’estetica sociale e culturale propria di chi indossa i capi giusti e frequenta i locali di tendenza, di chi compare nelle storie degli altri prima che nelle proprie e di chi sa dosare la propria apparenza con sicurezza e autoironia.

L’utilizzo giovanile ha arricchito il significato di sfumature che vanno dal’“Aura Maxxing” di chi accumula “punti Aura” trasformando ogni occasione per rafforzare la propria immagine, a chi cade nell’“Aura Farming”, caratterizzata da uno sforzo eccessivo, patetico e imbarazzante; è così che nascono le “Aura Battle”, come se fossero i dissing tra rapper e le gare tra ballerini di hip hop, sfide virali sui social e diffuse in America Latina, arrivate poi nelle piazze italiane e di mezzo mondo. L’intento è quello di contrapporre due ragazzini impegnati in un repertorio di balli, pose e meme: gesti virali o imitazioni di esultanze sportive per dimostrare chi possiede più Aura, carisma e presenza scenica, finché l’euforia del pubblico non scelga un vincitore. E pensare che tutto è nato dall’uso “neologico” che il New York Times fece nel 2020 del termine Aura, accostandolo a quei campioni dello sport talmente carismatici e dominanti da superare la grandezza dei loro successi per diventare indimenticabili. In fondo avere un’Aura significa proiettare attorno a sé qualcosa di intangibile ma immediatamente percepibile: le filosofie new age e le discipline esoteriche ne hanno fatto un mantra, con tutte le relative declinazioni spirituali, prima ancora che diventasse un concetto alla portata di tutti, elevato e sbertucciato in egual misura. Non male per una divinità minore dell’Antica Grecia che fu causa del nome, che osò paragonarsi alla dea Artemide e che per questo fu condannata all’oblio.