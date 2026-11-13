J.D. Vance non si occuperà più delle trattative di pace con l’Iran. A renderlo noto è il presidente Donald Trump con un post su Truth Social, in cui fa sapere che il vicepresidente degli Usa da ora in poi dovrà condurre un’operazione contro la corruzione negli Stati americani guidati dai Democratici. “Ho chiesto al vice presidente Vance di concentrare la sua totale e completa attenzione sulla corruzione dilagante e sulla criminalità che affliggono le città e gli Stati governati dai Democratici in tutti gli Stati Uniti”, ha scritto il leader di Washington sul suo social.

“Gli Stati blu, come il Minnesota, la California, l’Illinois e molti altri, sono disastri caratterizzati da una cattiva gestione e dalla corruzione. Ogni singolo mese vengono sottratti miliardi di dollari”, ha aggiunto il tycoon. “Il nostro bilancio potrebbe essere rapidamente pareggiato ponendo fine a questa attività criminale su larga scala. La corruzione è nel sangue della leadership democratica! Non abbiamo bisogno di un accordo con l’Iran; quei tempi sono ormai lontani. Abbiamo in mano il loro denaro, centinaia di miliardi di dollari, e controlliamo il loro Stretto!”, ha concluso il tycoon.

Trump scarica Vance: stop ai negoziati con l’Iran, ora deve occuparsi dei Democratici

C’è da chiedersi se la decisione di Trump sia arrivata in risposta alla debacle repubblicana delle midterm oppure se sia la reazione alle parole di J.D. Vance che, prendendo le distanze dal presidente americano, ha imputato la sconfitta elettorale del Grand Old Party proprio alla guerra in Iran. A rendere tutto più sospetto c’è anche l’indiscrezione del Wall Street Journal che ieri aveva raccontato della volontà di Vance di valutare la possibilità di tenere colloqui diretti con Mohsen Rezaei, segretario generale del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, al fine di evitare una nuova escalation e concludere la guerra una volta per tutte. Tuttavia, come scriveva lo stesso quotidiano, Mohsen Rezaei aveva dichiarato martedì, quando già circolavano indiscrezioni su un meeting tra lui e il vicepresidente americano, che non era previsto alcun incontro programmato.

Quel che è certo, secondo quanto dichiarato da funzionari statunitensi al Wall Street Journal, è che Vance in questi giorni sta assumendo un ruolo di primo piano negli sforzi diplomatici volti a raggiungere un accordo con l’Iran, oscurando di fatto gli inviati della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner. Secondo le fonti che hanno riferito al quotidiano, quando ancora nulla lasciava presagire la svolta di Trump, la scelta di Vance di porsi in prima linea nella diplomazia con l’Iran era considerata un’iniziativa ad alto rischio politico, ma potenzialmente molto vantaggiosa, a seconda dell’esito dei negoziati.