Benjamin Netanyahu insiste per lanciare attacchi contro l’Iran, ma questa volta rischia di doversi arrendere. Come riferisce Channel 13, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno condotto un’attenta valutazione della situazione, dalla quale non è emersa alcuna necessità immediata di lanciare una nuova operazione militare contro l’Iran. Il parere, sempre secondo quanto riferisce l’emittente israeliana, sarebbe stato consegnato al primo ministro uscente e al leader incaricato di formare il nuovo governo, Gadi Eisenkot, dai militari nel corso del briefing sulla sicurezza che si è svolto ieri sera.

Un parere che, però, non esclude del tutto il ritorno ai combattimenti. Questo perché gli alti ufficiali dell’Idf, nella stessa riunione, avrebbero detto che Israele dovrebbe unirsi a eventuali nuove operazioni militari statunitensi, qualora il presidente Donald Trump decidesse di riprendere i raid.

A sollecitare la riunione è stato proprio Eisenkot, che aveva accusato pubblicamente Netanyahu di non avergli concesso un briefing sulla sicurezza e aveva chiesto l’intervento della procuratrice generale Gali Baharav-Miara. Il leader di Yashar e incaricato di formare il nuovo governo aveva anche messo in guardia contro iniziative militari non urgenti, che potrebbero avere “conseguenze devastanti” per la democrazia israeliana, invitando il premier a non trascinare i vertici della sicurezza in un “grave conflitto costituzionale”.

Intanto, secondo l’emittente pubblica Kan, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) avrebbe recentemente avvertito i rappresentanti israeliani presenti negli Usa di prepararsi a una possibile ripresa del conflitto con l’Iran. Citando una fonte americana, Kan ha riferito che anche i Paesi arabi del Golfo sarebbero stati informati di una possibile ripresa delle ostilità. Trump, tuttavia, negli ultimi giorni ha ridimensionato le possibilità di un ritorno alla guerra, pur affermando di non essere interessato a raggiungere un accordo.