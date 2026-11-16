Dopo lo scandalo a luci rosse che ha travolto Jensen Huang, costringendolo a dimettersi dal ruolo di amministratore delegato di Nvidia, l’azienda ha subito un vero e proprio crollo in borsa. Un terremoto che sta mettendo in apprensione l’intera Silicon Valley, con i principali manager delle big tech dell’intelligenza artificiale e dell’informatica, oltre a numerosi collaboratori di Huang, che stanno facendo forti pressioni sul board di Nvidia al fine di reintegrare il manager.

Un sostenitore di Huang, secondo il Financial Times, ha riferito che è in fase di allestimento una sorta di “unità di crisi” (war room), composta da guru della Silicon Valley, con l’obiettivo di perorare il ritorno dell’ex ceo di Nvidia e di cercare un appoggio anche da parte del presidente Donald Trump, legato a doppio filo allo stesso Huang.

“Tutti i nomi che contano nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori di frontiera, nutrono grande stima per Jensen”, ha dichiarato una fonte al quotidiano della City, aggiungendo che l’iniziativa gode del sostegno dello stesso Huang. Tra i dirigenti che hanno sottoscritto la petizione di reintegro del manager, ampiamente sopra le 100 mila adesioni, figurano Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, e Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games.

Il tentativo di reintegrare l’amministratore delegato potrebbe tuttavia scontrarsi con l’opposizione di figure chiave a Washington: domenica, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha auspicato un “profondo rinnovamento” ai vertici dell’azienda in seguito all’addio di Huang. Lo scoop del FT è maturato poche ore dopo l’intervista di Bessent a Fox News, in cui ha esortato il board di Nvidia ad assumere un ceo esterno nel dopo Huang.

Nvidia cala a picco dopo lo scandalo a luci rosse e la Silicon Valley si mobilita per reintegrare Huang

Giudizi caduti nel mezzo dello scontro all’interno dell’amministrazione tra Bessent e il segretario al Commercio Howard Lutnick sul sospetto di deviazione di chip verso la Cina. “Ciò che conta davvero è verificare se in Nvidia esistesse la cultura orientata al rispetto delle restrizioni Usa all’export”, ha aggiunto. Quanto al fatto che Alice Huang, ex top executive di Megaspeed – un cliente di Nvidia con sede a Singapore – lavorasse per Pechino, “non mi interessa”, ha tagliato corto, riferendosi alla donna cinese la cui relazione con Huang ha alimentato lo scandalo.

“Le debolezze di Jensen sono affari suoi”, ha detto, pretendendo risposte dal board e dall’indagine interna “entro i prossimi dieci giorni”. Nvidia “è un’azienda straordinaria” e Jensen Huang è “un innovatore incredibile”, ha dichiarato il ministro, aggiungendo però: “Ciò non li esime dagli obblighi di conformità”. Intanto, Lutnick è sempre più sotto pressione: avrebbe spinto per indebolire le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia. Lutnick, ha riferito il New York Times, si sarebbe scontrato spesso con i funzionari sulla regolamentazione della vendita di chip Nvidia in Asia. Cantor Fitzgerald, l’azienda che dirigeva e che ha lasciato ai figli quando è entrato nell’amministrazione Trump, ha tra i suoi clienti i data center in Asia, alimentati dai chip Nvidia, usati dalle aziende cinesi come scappatoia per aggirare i divieti dell’export Usa. Lutnick, secondo Semafor, dovrebbe recarsi in Cina con Donald Trump questa settimana, in vista del vertice APEC di Shenzhen.