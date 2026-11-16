L’intelligenza artificiale è il nuovo terreno di scontro tra Stati Uniti e Cina. Una guerra silenziosa in cui le due superpotenze cercano, con strategie diametralmente opposte, di ottenere il controllo di questa tecnologia destinata a cambiare per sempre gli equilibri e la crescita economica globale. Proprio per questo Washington e Pechino si scambiano colpi proibiti, con l’impero del Dragone che punta anche su sistemi open source, ossia liberamente scaricabili e usabili, mentre gli Usa fanno maggiore affidamento su modelli proprietari e sistemi a controllo centralizzato.

Una partita che l’amministrazione di Donald Trump non vuole perdere per nulla al mondo, tanto che ha firmato, a San Francisco, un’intesa con altri nove Paesi alleati per rafforzare la protezione delle tecnologie strategiche e delle infrastrutture critiche necessarie allo sviluppo della superintelligenza artificiale.

L’accordo, sottoscritto ieri nell’ambito dell’iniziativa Pax Silica, coinvolge Australia, India, Israele, Giappone, Corea del Sud, Qatar, Singapore, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito. Un vertice che si è concluso con la “Dichiarazione di San Francisco” sulle fondamenta sicure di una prosperità duratura, diffusa dal Dipartimento di Stato Usa, in cui si afferma che “la sicurezza economica è fondamentale per la sicurezza nazionale” e sottolinea la necessità di ridurre le dipendenze eccessive attraverso catene di approvvigionamento diversificate e affidabili.

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I firmatari si impegnano inoltre a rafforzare la cooperazione per contrastare la coercizione economica, le interruzioni delle forniture e le pratiche commerciali distorsive, nonché a impedire l’accesso indebito alle tecnologie sensibili da parte di soggetti ostili. Il documento definisce come tecnologie sensibili i beni, i software, i materiali, le conoscenze e i componenti essenziali per le filiere della superintelligenza artificiale, il cui furto o trasferimento illecito potrebbe conferire vantaggi militari, di intelligence o economici. Tra le infrastrutture critiche da proteggere vengono indicati porti, terminal, reti di trasporto, comunicazioni e logistica, infrastrutture energetiche e piattaforme digitali.

L’intesa prevede la costituzione di cinque gruppi di lavoro dedicati alle politiche per l’innovazione, all’adozione della superintelligenza nei settori strategici, alla cooperazione sulle catene di approvvigionamento, alla creazione di poli sicuri per le forniture e alla sicurezza e resilienza dei sistemi tecnologici. La dichiarazione, sottoscritta durante un incontro convocato dal sottosegretario di Stato per gli Affari economici degli Usa, Jacob Helberg, segna una nuova fase dell’iniziativa Pax Silica, lanciata meno di un anno fa, trasformando i principi condivisi in un programma di cooperazione operativa.