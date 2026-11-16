Si parla troppo poco della povertà in Italia. Un fenomeno che, secondo i dati Istat, nel 2025 ha coinvolto oltre 2,1 milioni di famiglie che versano in condizione di povertà assoluta. Si tratta, come emerge dal rapporto diffuso a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che ricorre il 20 novembre, di ben 5,4 milioni di persone che versano in condizione di povertà assoluta.

Come si evince dai dati, l’incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra le famiglie composte esclusivamente da stranieri. La distanza resta marcata anche quando si considerano le famiglie con figli minorenni: la povertà assoluta riguarda il 31,4% dei nuclei con minori composti esclusivamente da stranieri, rispetto al 7,8% delle famiglie con minori composte soltanto da italiani.

A rendere ancora più preoccupante il quadro è la situazione dei più giovani: nel 2025 la povertà assoluta ha coinvolto oltre 1 milione e 136mila minorenni, pari al 12,5% dei minori residenti in Italia. Un dato che conferma quanto le difficoltà economiche delle famiglie possano incidere direttamente sulle opportunità e sul futuro delle nuove generazioni. Insomma la povertà non è soltanto una questione di risorse economiche.

Povertà in Italia, 5,4 milioni di persone in difficoltà: più di un milione sono bambini

Può limitare l’accesso alle opportunità educative e sociali e rendere più difficile per i genitori orientarsi tra i servizi disponibili. Quando queste condizioni si intrecciano con altre vulnerabilità, diventa fondamentale poter contare su interventi coordinati, capaci di coinvolgere istituzioni, scuole, servizi sociali, Terzo settore e comunità di appartenenza. È in questa direzione che si è mosso il progetto RemìX – Reti di supporto per minori migranti, avviato nel 2024 e dedicato al rafforzamento del sistema di supporto ai minori con background migratorio.

Di questi temi e dei risultati del progetto si discuterà durante il convegno “Territori che accolgono. Il progetto RemìX: esperienze e prospettive nella presa in carico dei minori con background migratorio”, in programma martedì 17 novembre 2026, dalle 14.30 alle 17.30, nella Sala del Consiglio di Palazzo Isimbardi, in via Vivaio 1, a Milano. L’incontro riunirà rappresentanti delle istituzioni, operatori ed esperti per approfondire le strategie di prevenzione e contrasto delle vulnerabilità dei minori con background migratorio e il ruolo delle reti territoriali nella tutela dei loro diritti.