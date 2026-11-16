La banca digitale Revolut finisce nel mirino della magistratura italiana. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pubblico ministero Paolo Storari, ha disposto l’amministrazione giudiziaria, per la durata di un anno, nei confronti della banca digitale a seguito di indagini da cui sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa” e “per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia”.

Il provvedimetno è stato disposto” sulla base della normativa antimafia nei confronti dell’istituto “bancario lituano autorizzato dalla Banca Centrale Europea, con succursale in Italia”. La misura di prevenzione, stabilita oggi dal Tribunale di MIlano, riguarda esclusivamente la filiale italiana.

Stando a quanto riporta l’Ansa, le indagini della Direzione distrettuale antimafia di Milano (Dda) hanno preso il via da due attività della Guardia di Finanza. La prima riguarda “un’ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider appartenente al gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità sul corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette”.

Revolut finisce sotto amministrazione giudiziaria: l’ombra della criminalità organizzata sulla banca digitale

La seconda, invece, farebbe riferimento a un “procedimento penale per frode fiscale” a Milano “nel cui ambito è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di credito per la commissione di reati tributari”. La “inadeguatezza dei presidi” antiriciclaggio “ha avuto l’effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4,6 milioni di euro”.

La “reiterazione e l’eterogeneità delle casistiche accertate – scrive il procuratore Marcello Viola – hanno mostrato l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti”. Infatti, per un “intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali”.

In ragione del quadro venuto a galla la Procura, “ritenendo la banca fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi delitti, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale” la “applicazione della misura dell’Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti dell’istituto di credito”. I compiti e i poteri degli amministratori sono “esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità”.