Dal 14 novembre entra in vigore il decreto italiano che rafforza controlli e sanzioni sulla plastica riciclata utilizzata a contatto con gli alimenti. Non significa che vaschette e bottiglie riciclate siano improvvisamente pericolose o vietate: l’obiettivo è l’opposto, garantire processi autorizzati, tracciabilità, istruzioni corrette e controlli più efficaci lungo tutta la filiera.

Ordiniamo la cena e arriva in una vaschetta di plastica.

Compriamo un’insalata pronta, una bottiglia d’acqua o un alimento confezionato.

Sulla confezione leggiamo “plastica riciclata” e nasce una domanda quasi inevitabile: ma è davvero sicuro che un materiale ottenuto dai rifiuti tocchi ciò che mangiamo?

Dal 14 novembre 2026 entra in vigore il decreto legislativo 199, che adegua il sistema italiano al regolamento europeo sulla plastica riciclata destinata al contatto alimentare e introduce uno specifico apparato di controlli e sanzioni.

La novità riguarda, soprattutto, aziende, riciclatori, trasformatori e operatori alimentari, ma il motivo per cui esiste riguarda direttamente ciò che mettiamo in tavola.

La plastica riciclata può toccare il cibo?

Sì, se rispetta le regole previste.

Il principio europeo è che una plastica destinata al contatto alimentare non debba trasferire agli alimenti sostanze in quantità tali da mettere a rischio la salute.

Nel caso del materiale riciclato il problema è ancora più delicato: il rifiuto da cui deriva può aver avuto una vita precedente molto diversa.

Per questo il regolamento europeo disciplina tecnologie di riciclo, processi di decontaminazione, impianti, tracciabilità e condizioni d’uso.

In altre parole, “riciclato” non significa prendere una vecchia confezione, fonderla e trasformarla direttamente nella vaschetta della nostra cena.

Tra le due cose deve esserci un processo controllato.

Cosa cambia dal 14 novembre

Il regolamento europeo esiste già.

La vera novità italiana è il rafforzamento del sistema con cui le violazioni vengono sanzionate e controllate.

Sono puniti, tra gli altri, l’impiego di processi di riciclaggio non autorizzati, il mancato rispetto delle condizioni previste, problemi di documentazione e tracciabilità, etichettatura incompleta e utilizzo del materiale in modo diverso dalle istruzioni del fornitore.

Le sanzioni possono diventare pesanti.

Produrre o immettere sul mercato materiali destinati al contatto alimentare ottenuti attraverso un processo di riciclaggio non autorizzato può comportare multe da 7.200 a 72mila euro, oltre alla sospensione dell’attività. Anche l’operatore che utilizza materiale proveniente da processi non autorizzati può incorrere in sanzioni di decine di migliaia di euro e nel ritiro delle merci.

Quindi cambieranno le confezioni al supermercato?

Non necessariamente dall’oggi al domani.

Il decreto non impone di sostituire tutte le confezioni presenti sugli scaffali il 14 novembre.

Rafforza, invece, le responsabilità della filiera e rende più chiaro ciò che accade quando le norme europee non vengono rispettate.

Il consumatore potrebbe, quindi, non notare alcuna rivoluzione estetica sulla vaschetta.

La trasformazione avviene soprattutto dietro quella vaschetta: nel processo che ha prodotto la materia prima, nei documenti che ne certificano la conformità e nei controlli che possono ricostruirne la provenienza.

Nasce una banca dati nazionale

È uno degli aspetti più interessanti.

Il decreto istituisce presso il Ministero della Salute una banca dati nazionale degli stabilimenti che producono materiali destinati al contatto alimentare e degli impianti di riciclaggio.

Dovrà raccogliere comunicazioni, notifiche, risultati dei controlli ufficiali e informazioni sulla classificazione del rischio degli stabilimenti. Anche i Nas potranno consultarla per le proprie attività di controllo.

Le modalità operative saranno definite con un decreto successivo entro dodici mesi.

È, in sostanza, un tentativo di trasformare la tracciabilità della plastica riciclata in qualcosa di meno frammentato e più facilmente controllabile.

Posso mettere una vaschetta riciclata nel microonde?

Qui bisogna evitare un errore frequente.

Essere idonea al contatto con gli alimenti non significa automaticamente essere adatta al microonde.

Le dichiarazioni di conformità previste dalla normativa possono contenere indicazioni precise sui tipi di alimenti, sui tempi e sulle temperature di contatto per cui il materiale è stato verificato.

La regola pratica resta, quindi, leggere simboli e istruzioni riportati sulla confezione.

Se il contenitore non dichiara di poter essere utilizzato nel microonde, il fatto che sia “food grade” o realizzato con materiale riciclato non basta a dimostrare che sopporti quel tipo di riscaldamento.

Lo stesso vale per il riutilizzo.

Una confezione monouso non diventa automaticamente un contenitore da conservazione permanente solo perché appare robusta.

Riciclare di più senza abbassare la sicurezza

È qui che si incontra il vero dilemma europeo.

Ridurre la plastica vergine e aumentare il riciclo è uno degli obiettivi della transizione verso un’economia circolare, ma gli imballaggi alimentari non sono una panchina o un vaso da giardino: entrano a contatto con ciò che ingeriamo.

Il sistema europeo prova, quindi, a tenere insieme due esigenze apparentemente opposte: usare più materiale riciclato e pretendere controlli più severi.

Per chi compra una vaschetta di pomodori o ordina una cena a domicilio, il processo resta invisibile.

Ed è probabilmente giusto così.

La sicurezza alimentare funziona davvero quando il consumatore non è costretto a chiedersi, a ogni boccone, che storia abbia avuto la confezione che lo contiene.