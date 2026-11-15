Da domenica 15 novembre tornano le prescrizioni invernali sulle strade interessate dalle ordinanze, ma non esiste un obbligo indistinto di montare gomme da neve in tutta Italia: in molti casi bastano catene o dispositivi omologati a bordo. Ecco cosa controllare prima di partire, quanto si rischia e cosa cambia per moto e quattro stagioni.

Arriva il 15 novembre e, insieme ai primi freddi, torna una domanda che riguarda milioni di automobilisti: devo per forza montare le gomme invernali?

La risposta è no. O almeno, non sempre.

Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 torna il periodo ordinario nel quale enti proprietari e concessionari possono imporre pneumatici invernali oppure dispositivi antisdrucciolevoli sulle strade interessate da specifiche ordinanze. In alcune zone montane le date possono essere anticipate o prolungate.

La prima regola, quindi, è anche quella più importante: non conta soltanto dove viviamo, ma quale strada percorriamo.

Gomme invernali obbligatorie? Non in tutta Italia

Non esiste una disposizione che dal 15 novembre obblighi automaticamente ogni automobile italiana a montare pneumatici invernali.

L’obbligo scatta sui tratti indicati dalle ordinanze e dalla relativa segnaletica.

Questo significa che una persona può utilizzare normalmente pneumatici estivi in città e trovarsi, pochi chilometri dopo, su una statale dove deve, invece, avere a bordo catene o altri dispositivi ammessi.

Se ho le catene devo comunque cambiare le gomme?

No. Quando l’ordinanza prevede pneumatici invernali oppure mezzi antisdrucciolevoli a bordo, le catene compatibili con la propria automobile rappresentano un’alternativa.

Il punto decisivo è proprio “a bordo”: non è necessario montarle sull’asfalto asciutto, ma devono essere disponibili e utilizzabili quando le condizioni della strada lo richiedono.

Anche le cosiddette calze da neve possono essere considerate dispositivi antisdrucciolevoli se conformi agli standard ammessi dalla normativa. Sono più leggere e semplici da montare rispetto alle catene tradizionali, ma tendono a deteriorarsi più rapidamente se utilizzate su asfalto privo di neve.

Come riconoscere una gomma invernale

La prima sigla da cercare sul fianco dello pneumatico è M+S, nelle varianti ammesse.

Il simbolo con la montagna a tre cime e il fiocco di neve, noto come 3PMSF, indica, invece, che lo pneumatico ha superato una specifica prova di aderenza sulla neve.

Lo stesso controllo va fatto sulle gomme “quattro stagioni”: la semplice definizione commerciale “all season” non basta. Bisogna verificare marcature, misure, indice di carico e compatibilità con quanto previsto per il veicolo.

E se monto solo due gomme invernali?

È una scelta sconsigliata. Assogomma e ACI raccomandano di utilizzare quattro pneumatici della stessa tipologia, perché montare coperture invernali soltanto sull’asse motore può creare un comportamento molto differente tra avantreno e retrotreno, soprattutto in frenata o in curva.

È un dettaglio spesso sottovalutato: avere più trazione in partenza non significa necessariamente avere più stabilità durante tutta la guida.

Quanto si rischia di multa

La sanzione cambia in base al tipo di strada e alla violazione.

In linea generale, la mancata osservanza di un’ordinanza può comportare multe che arrivano a diverse centinaia di euro. Fuori dai centri abitati la fascia può arrivare fino a 344 euro, mentre nei centri urbani si applicano gli importi previsti dal Codice della strada per le ordinanze comunali. Gli agenti possono, inoltre, impedire al veicolo privo delle dotazioni prescritte di proseguire in condizioni di rischio.

Il conto economico, però, è probabilmente la parte meno importante.

Una catena dimenticata in garage diventa un problema soprattutto quando ci si trova davanti alla neve e non è più possibile procedere in sicurezza.

Moto e scooter devono avere le catene?

No. Motocicli e ciclomotori a due ruote sono esclusi dall’obbligo ordinario di avere gomme invernali o dispositivi antisdrucciolevoli.

C’è, però, una condizione decisiva: durante il periodo nel quale l’ordinanza è attiva possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e quando non sono in corso precipitazioni nevose.

In sostanza, la deroga non autorizza a affrontare una strada innevata in scooter.

Attenzione anche al codice di velocità

Un’altra data da ricordare è il 15 maggio 2027.

Gli pneumatici invernali con codice di velocità inferiore rispetto a quello normalmente indicato per il veicolo, purché nei limiti ammessi, possono essere utilizzati nella finestra stagionale dal 15 ottobre al 15 maggio.

Se, invece, le gomme rispettano pienamente le caratteristiche indicate sulla documentazione del veicolo, non esiste automaticamente un obbligo nazionale di smontarle in estate. Dal punto di vista pratico, tuttavia, utilizzarle con temperature elevate può peggiorare usura, consumi e comportamento della vettura.

Prima di partire, meglio verificare

La regola del 15 novembre non si riduce semplicemente al cambio degli pneumatici.

Prima di mettersi in viaggio conviene controllare il percorso previsto, la segnaletica, le eventuali ordinanze in vigore e la compatibilità di pneumatici, catene o altri dispositivi antisdrucciolevoli con il proprio veicolo.

Sono verifiche semplici, ma importanti soprattutto quando si attraversano strade di montagna o territori soggetti a prescrizioni specifiche.

Perché, quando arrivano neve e ghiaccio, non conta soltanto avere le dotazioni a bordo: conta avere quelle corrette, conformi e realmente utilizzabili.