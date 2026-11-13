Cosa ci prospetta il meteo per questo fine settimana? Questa è la domanda sulla bocca di tutti dopo giorni di pioggia, più o meno intensa, e il recente miglioramento registrato oggi in parte dell’Italia.

Stando a quanto riferisce Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it, oggi, 13 novembre 2026, sono attese ancora precipitazioni, talvolta a carattere di rovescio o temporale, ma localizzate. I fenomeni si concentreranno sul Friuli-Venezia Giulia orientale, sull’Emilia-Romagna, sulla Toscana centro-settentrionale, sulle Marche, sull’Umbria e sul Lazio orientale e meridionale, oltre che sui settori occidentali di Abruzzo, Molise, Sardegna e Campania e sulla Basilicata tirrenica.

Domani la situazione meteorologica migliorerà sensibilmente, soprattutto al Nord, anche se non mancheranno precipitazioni residue al Centro-Sud. Una tregua destinata a durare poco: domenica, infatti, è previsto un nuovo peggioramento, in particolare sulle regioni centro-meridionali.

Il quadro meteorologico del weekend

Tedici rivela che “i venti di Libeccio soffieranno forti al Centro e sul Sud peninsulare, con raffiche di burrasca tra 60 e 80 km/h e punte fino a 85-90 km/h lungo le coste e sui crinali appenninici. Tutti i bacini risulteranno molto mossi con mareggiate sulle coste esposte”.

Sabato sarà una giornata, in generale, più soleggiata, soprattutto al Nord. Domenica prevarranno ancora ampie schiarite sulle regioni settentrionali, con minime mattutine intorno ai 2-4°C, mentre una nuova perturbazione determinerà un peggioramento a partire dalla Sardegna e in estensione alla Toscana centro-meridionale, al Lazio, all’Umbria, alla Campania e ai rilievi appenninici.

Le previsioni meteo nel dettaglio

Oggi, venerdì 13 novembre, al Nord sono previste piogge su Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, ma già dal pomeriggio si assisterà a un netto miglioramento. Al Centro, invece, le precipitazioni interesseranno tutte le regioni, accompagnate da forti venti di Libeccio. Una situazione non molto dissimile da quella prevista per il Sud e le Isole, dove sono attesi rovesci sparsi su Sardegna, Campania e Basilicata tirrenica. Sulla Sicilia sono invece previste ampie schiarite, con picchi di 27-28°C.

Sabato 14 novembre, al Nord il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con temperature basse all’alba che potrebbero favorire locali gelate in pianura. Al Centro arriveranno le attese schiarite sulla Toscana, mentre persisteranno precipitazioni residue tra Marche, Umbria e basso Lazio. Al Sud e sulle Isole sono previsti deboli piovaschi residui, in particolare su Campania e Calabria tirrenica, mentre altrove prevarranno ampie schiarite e temperature in calo.

Domenica 15 novembre la situazione cambierà ancora. Al Nord il tempo resterà stabile e soleggiato, mentre al Centro è atteso un nuovo peggioramento, con piogge diffuse sulla Toscana centro-meridionale, sul Lazio e sull’Umbria. Fenomeni sono previsti anche al Sud e sulle Isole, dalla Sardegna alla Campania, oltre che sull’Appennino meridionale e sulla Calabria settentrionale.

E lunedì? Dall’inizio della prossima settimana il meteo peggiorerà soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, per effetto del passaggio di una nuova perturbazione. Le precipitazioni potrebbero proseguire fino a mercoledì 18 novembre, quando è attesa una tregua, accompagnata da temperature in linea con le medie autunnali.