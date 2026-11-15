“Ne restano soltanto due”, “l’offerta scade tra cinque minuti”, prova gratuita che diventa abbonamento e disdetta nascosta tra menu interminabili. Bruxelles propone la più importante revisione della tutela dei consumatori digitali degli ultimi vent’anni. Nel mirino anche scroll infinito, autoplay, influencer, prezzi dinamici e sistemi progettati per farci spendere o restare online più a lungo. Ma attenzione: il Digital Fairness Act non è ancora una legge.

Probabilmente è successo a tutti.

Entriamo in un sito per comprare una camera d’albergo e compare la scritta: “Solo una rimasta a questo prezzo”.

Apriamo un’app e iniziamo a scorrere. Un video diventa due, poi dieci. Non abbiamo mai premuto “avanti”: semplicemente non c’è una fine.

Ci iscriviamo a una prova gratuita e un mese dopo scopriamo un addebito sulla carta.

Sono esperienze diverse, ma Bruxelles le considera parte dello stesso problema: un ambiente digitale che, in alcuni casi, non si limita a mostrarci una scelta, ma è progettato per spingerci verso una determinata decisione.

L’11 novembre la Commissione europea ha presentato il Digital Fairness Act, una proposta di regolamento destinata a riscrivere una parte importante della tutela dei consumatori online.

Cos’è un “dark pattern”

Il termine sembra tecnico, ma il meccanismo è molto quotidiano.

I dark pattern sono interfacce progettate in modo da orientare o manipolare una scelta: pulsanti con colori molto diversi tra “accetta” e “rifiuta”, costi che compaiono soltanto alla fine, messaggi di scarsità non veritieri, finestre che continuano a chiedere la stessa cosa finché non cediamo.

Con il nuovo Digital Fairness Act la Commissione vuole vietare pratiche come i falsi messaggi secondo cui un prodotto starebbe per esaurirsi quando non è vero.

È la versione digitale della pressione del venditore.

Con la differenza che il venditore è un algoritmo e può conoscere molto bene ciò che ci convince.

Lo scroll infinito sarà vietato?

No, almeno non per gli adulti.

Ed è uno dei punti che rischia maggiormente di essere semplificato.

La proposta prevede che gli utenti adulti possano disattivare facilmente funzioni considerate capaci di favorire un utilizzo eccessivo o compulsivo, tra cui scroll infinito, autoplay dei video, alcune notifiche e i sistemi di “streak” che premiano chi torna quotidianamente sull’app.

La Commissione ha spiegato di aver scelto per gli adulti un modello basato sulla possibilità di scelta e non su un divieto generale.

Quindi Instagram, TikTok o altri servizi non diventerebbero improvvisamente pagine statiche, ma dovrebbero darci più controllo su meccanismi oggi spesso attivi per impostazione predefinita.

Addio abbonamenti impossibili da disdire

Un clic per iscriversi. Dieci schermate per andarsene.

È uno dei paradossi più irritanti dell’economia digitale e uno dei bersagli della proposta.

Il Digital Fairness Act vuole rendere più semplice la cancellazione dei contratti online, contrastare i rinnovi automatici non desiderati e impedire che una prova gratuita si trasformi silenziosamente in un abbonamento a pagamento.

Prima della fine del periodo gratuito il consumatore dovrebbe ricevere un avviso chiaro e poter decidere consapevolmente se proseguire.

La questione si collega a un fenomeno più ampio già raccontato da La Notizia: nell’economia digitale anche strumenti apparentemente innocui possono produrre dati o conseguenze che il consumatore non percepisce immediatamente.

Biglietti e prezzi dinamici: cosa cambia

Pensiamo a un concerto.

Entriamo in una coda virtuale quando il biglietto costa 80 euro. Dopo mezz’ora arriva il nostro turno e il prezzo è diventato 140.

La proposta europea prevede maggiore trasparenza: durante le code virtuali dovrebbe essere indicato il prezzo corrente, l’eventuale possibilità che cambi e il prezzo massimo che potrebbe essere richiesto quando arriverà il nostro turno.

Non significa vietare ogni forma di prezzo dinamico.

Significa impedire che il consumatore scopra soltanto alla fine che le regole economiche della fila erano diverse da quelle immaginate all’inizio.

Anche gli influencer finiscono sotto la lente

Quando un personaggio sui social dice “questo prodotto mi ha cambiato la vita”, è un consiglio spontaneo o una pubblicità?

Bruxelles vuole rendere più evidente la natura commerciale dei contenuti sponsorizzati e intervenire sulle forme di influencer marketing poco trasparenti, soprattutto quando coinvolgono i minori.

È lo stesso problema che riguarda le recensioni: online fiducia e commercio sono diventati sempre più difficili da separare. La Notizia ha già raccontato le nuove regole italiane contro recensioni comprate o premiate.

Quanto ci costano questi meccanismi

Secondo la Commissione, i consumatori europei perdono ogni anno miliardi a causa di pratiche digitali problematiche. L’impatto economico della riforma viene stimato fino a 13,7 miliardi di euro di risparmi annui per i consumatori.

È una cifra che aiuta a capire perché non si tratti soltanto di fastidio.

Un euro speso perché un pulsante ci ha indotto ad aggiungere un servizio, dieci euro per un abbonamento dimenticato, un acquisto anticipato perché “restano due pezzi”: moltiplicati per centinaia di milioni di utenti diventano un mercato enorme.

Da quando cambia tutto?

Non subito.

Il Digital Fairness Act è una proposta della Commissione. Deve essere negoziato e approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Quindi domani mattina lo scroll infinito non sparirà e i rinnovi automatici non diventeranno improvvisamente illegali, ma la direzione politica è ormai chiara.

Per anni internet è stato costruito intorno alla domanda: come facciamo a ottenere più attenzione, più clic e più acquisti?

L’Europa sta provando ad aggiungerne un’altra: quanto di quella scelta appartiene davvero al consumatore?