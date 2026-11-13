“Prima o poi ci libereremo di te”. È una delle frasi finite nel decreto con cui la procura di Roma ha mandato a processo 22 persone per le minacce, le molestie e gli insulti rivolti a Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia.

Non ci sarà udienza preliminare: la pm Lucia Lotti ha scelto la citazione diretta a giudizio, la strada prevista per i reati meno gravi, quelli puniti con pene fino a quattro anni. L’udienza predibattimentale è fissata per l’8 febbraio e Lotito, assistito dall’avvocato Gian Michele Gentile, sarà parte offesa.

Le contestazioni, a seconda delle posizioni, vanno dalla minaccia all’istigazione a delinquere, dalla diffamazione aggravata alle molestie, fino al trattamento illecito di dati personali. I fatti risalgono al 2023 e al 2024 e avevano tutti un unico obiettivo: costringere Lotito a lasciare la Lazio.

Secondo l’accusa, il patron biancoceleste sarebbe stato bersagliato da telefonate, anche in piena notte, e da messaggi sui social. In alcune chiamate, si legge nell’atto di 11 pagine, gli venivano annunciate “gravi conseguenze laddove non avesse lasciato la Ss Lazio”. Poi c’è la mail, con la promessa di liberarsi di lui.

Tra gli imputati anche l’ex patron dell’Ascoli Calcio

Il nome più noto tra gli imputati non viene dalla curva. È quello di Massimo Pulcinelli, imprenditore romano ed ex patron dell’Ascoli Calcio. Sotto la sua guida, il club marchigiano aveva vissuto tre stagioni tranquille in Serie B, senza mai arrivare ai playoff.

Secondo il capo di imputazione, sarebbe stato lui a diffondere in una chat Telegram il numero di cellulare personale di Lotito, senza il suo consenso e con l’intenzione di arrecargli un danno. Non solo: “Avrebbe istigato i partecipanti della chat ad arrecargli disturbo”.

Un numero privato messo in piazza, insomma, con l’invito a usarlo. Ed è con ogni probabilità a questo episodio che si lega l’accusa di trattamento illecito di dati personali.

Nell’udienza predibattimentale, introdotta dalla riforma Cartabia proprio per i processi a citazione diretta, il giudice dovrà valutare se gli elementi raccolti dalla procura consentono di andare avanti oppure se, per qualcuno, il processo si chiuderà prima di cominciare con una sentenza di non luogo a procedere. Solo dopo, per chi verrà mandato a dibattimento, si entrerà nel merito.