Cambiano i flussi dell’università globale. Nel 2025 gli arrivi internazionali sono crollati del 57% in Canada e del 33% negli Stati Uniti, mentre Italia e Germania registrano forti aumenti. Visti più difficili, costi, controlli e possibilità di restare dopo la laurea stanno ridisegnando la geografia dello studio all’estero. Attenzione: il +76% italiano riguarda i nuovi flussi, non il totale degli studenti stranieri presenti negli atenei.

Per decenni il sogno universitario internazionale ha avuto indirizzi quasi obbligati.

New York, Boston, Londra, Toronto, Sydney.

Avere nel curriculum il nome di un’università statunitense o britannica significava non soltanto studiare in inglese, ma acquistare un biglietto d’ingresso verso un mercato del lavoro globale.

Quel modello non è scomparso, ma qualcosa sta cambiando.

Secondo l’International Migration Outlook 2026 dell’Ocse, gli arrivi di studenti internazionali nell’istruzione superiore nei Paesi dell’organizzazione sono scesi da 1,9 milioni nel 2024 a 1,6 milioni nel 2025.

La vera sorpresa è dove stanno andando quelli che continuano a partire.

Stati Uniti -33%, Canada -57%

Nel 2025 gli ingressi internazionali legati all’istruzione superiore sono diminuiti del 33% negli Stati Uniti, del 57% in Canada e del 13% in Australia.

Nel Regno Unito, secondo i dati Ocse, il flusso è rimasto nel complesso più stabile, +4%.

Sono mercati che per anni hanno costruito una parte significativa della propria industria universitaria proprio sugli studenti stranieri.

E non si tratta soltanto di tasse universitarie.

Uno studente internazionale paga un affitto, mangia, viaggia, utilizza trasporti e servizi. Spesso resta dopo la laurea e porta nel mercato del lavoro competenze che il Paese ospitante ha contribuito a formare.

Quando cambia la loro destinazione, si muove, quindi, anche un pezzo di economia.

Italia +76%: cosa significa davvero

Il dato italiano è impressionante: +76% nei nuovi arrivi di studenti internazionali nel 2025.

La Germania cresce del 45%, l’Austria del 26-28%, mentre la Francia ha raggiunto quasi 110mila nuovi studenti internazionali.

Attenzione, però, alla lettura.

Non significa che nell’arco di un anno il numero totale degli studenti stranieri nelle università italiane sia aumentato del 76%.

L’Ocse misura in questo passaggio i nuovi flussi in entrata, cioè gli arrivi dell’anno.

È una distinzione importante, ma non riduce la forza del segnale: l’Italia sta diventando più visibile nella mappa internazionale dell’istruzione.

Perché gli studenti si allontanano dagli Usa

Una seconda ricerca internazionale, basata su 437 università in 63 Paesi, fotografa la stessa tendenza da un’altra prospettiva.

Gli atenei segnalano tra i principali ostacoli ritardi nell’ottenimento dei visti, controlli più severi e modifiche alle possibilità di restare e lavorare dopo la laurea. Nel periodo analizzato le iscrizioni undergraduate internazionali risultavano in calo del 13% negli Stati Uniti e del 19% nel Regno Unito.

Uno studente che investe decine di migliaia di euro in un titolo internazionale non valuta soltanto la qualità delle lezioni.

Vuole sapere se riuscirà a entrare nel Paese, se potrà lavorare mentre studia, quanto tempo avrà dopo la laurea per trovare un impiego e se le regole resteranno prevedibili.

La politica migratoria diventa così anche politica universitaria.

Perché l’Italia può diventare più attrattiva

Ci sono diversi fattori possibili.

Costi universitari spesso più bassi rispetto ai grandi atenei anglosassoni, qualità di alcune istituzioni, offerta crescente di corsi in inglese, attrattività culturale e possibilità di muoversi all’interno dell’Unione europea.

Nel 2025 l’Italia ha rilasciato circa 35mila permessi a studenti internazionali di livello terziario, esclusa la mobilità interna all’Unione.

Attrarre studenti, però, è soltanto la prima parte del problema.

La seconda è convincerli a restare abbastanza da trasformare l’investimento formativo in competenze per il Paese.

La battaglia globale per i laureati

Europa, Asia e Nord America stanno affrontando lo stesso problema demografico: popolazioni che invecchiano e imprese che cercano competenze sempre più specializzate.

Uno studente straniero che termina un master in ingegneria, intelligenza artificiale, medicina o economia è, quindi, contemporaneamente uno studente oggi e un possibile lavoratore qualificato domani.

Giappone e Corea, non a caso, registrano anch’essi aumenti negli arrivi internazionali, rispettivamente del 5% e del 13%.

L’università è diventata una delle frontiere meno visibili della competizione tra Paesi.

L’Italia saprà trasformare il boom in un vantaggio?

È la domanda decisiva. Attrarre uno studente per due anni è importante.

Convincerlo a scegliere un’università italiana anziché americana è un risultato, ma se dopo la laurea trova burocrazia, stipendi poco competitivi e scarse opportunità, quel talento riparte.

Il +76% ci dice, quindi, che qualcosa nella geografia internazionale degli studi sta cambiando.

Non ancora che l’Italia abbia vinto la partita.

La sfida comincia proprio nel momento in cui quello studente arriva.