Noleggiare un’auto in un Paese e attraversare più frontiere con meno costi, usare sistemi di trasporto locale più interoperabili, migliorare i collegamenti ferroviari e rivedere le regole del trasporto aereo. La nuova strategia europea sul turismo prepara una serie di interventi che potrebbero cambiare concretamente le vacanze nei prossimi anni. Molte misure, però, arriveranno soltanto dal 2027 e 2028.

Il viaggio perfetto sulla carta è semplice.

Atterrare a Vienna, prendere un’auto, attraversare Austria, Slovenia e Italia, lasciare il veicolo in un’altra città e continuare in treno.

Nella realtà può diventare una sequenza di sovrapprezzi, regole differenti, biglietti incompatibili e informazioni sparse su decine di app.

È anche da questi problemi quotidiani che parte la nuova Strategia europea per il turismo sostenibile, presentata dalla Commissione europea

Non è una singola legge pronta a entrare in vigore.

È una roadmap di interventi che tocca voli, autonoleggio, treni, trasporto urbano e gestione dei flussi turistici.

Autonoleggio tra Paesi: Bruxelles vuole abbassare i costi

Una delle novità più concrete riguarda le automobili.

La Commissione riconosce che oggi esistono ancora numerosi ostacoli ai viaggi multi-Paese con auto a noleggio.

Attraversare un confine può comportare supplementi, condizioni differenti e restrizioni che rendono un itinerario europeo molto meno semplice di quanto dovrebbe essere in un mercato unico.

Per questo Bruxelles prevede, nella seconda metà del 2027, una proposta legislativa per rendere più semplice ed economico l’utilizzo delle auto a noleggio oltre frontiera.

La Commissione vuole, inoltre, lavorare con il settore per sviluppare check-in digitali e senza contatto.

Per il turista potrebbe significare meno documenti al banco e soprattutto meno sorprese nel preventivo.

Anche le regole sui voli torneranno sul tavolo

Sempre nella seconda metà del 2027 è prevista una proposta di revisione dell’Air Services Regulation, la disciplina che regola aspetti importanti del mercato aereo europeo.

L’obiettivo dichiarato è rendere il trasporto aereo più affidabile, trasparente e resiliente.

È un dossier diverso dalle nuove regole sui diritti dei passeggeri già approvate dall’Unione, che La Notizia ha spiegato nel dettaglio e che saranno applicabili dal 23 ottobre 2027.

Il trasporto aereo europeo, insomma, entra in una fase di revisione molto più ampia ed è significativo che accada mentre le low cost stanno ridisegnando rotte e basi sulla base di tasse e costi aeroportuali, come mostra il caso Ryanair già raccontato da La Notizia.

Un solo biglietto per muoversi nelle città europee?

Non ancora, ma è una delle idee più interessanti.

Chi viaggia conosce il problema: ogni città ha la propria app, la propria carta, il proprio sistema di convalida e le proprie tariffe.

La Commissione vuole esplorare soluzioni per una maggiore interoperabilità europea dei sistemi di bigliettazione del trasporto locale, con l’obiettivo di rendere più semplice pianificare, acquistare e pagare gli spostamenti.

Il lavoro è previsto soprattutto dal 2028.

Non significa che useremo lo stesso biglietto della metropolitana da Roma a Parigi, ma l’obiettivo è avvicinarsi a un ecosistema nel quale il turista non debba ricominciare da zero ogni volta che cambia città.

Treni e bici entrano nella vacanza europea

La strategia punta anche a rafforzare la ferrovia nel turismo e integrare meglio percorsi ciclabili come EuroVelo con il trasporto pubblico.

L’idea è che spostarsi all’interno di una destinazione diventi parte dell’esperienza turistica e non soltanto un problema logistico.

È una questione anche economica.

Se una località minore è difficile da raggiungere senza automobile, il turista resterà probabilmente nelle città già collegate da voli e alta velocità.

Migliorare i trasporti serve, quindi, anche a redistribuire una parte dei visitatori verso territori meno congestionati.

L’Europa vuole combattere l’overtourism?

La Commissione parla soprattutto di gestione più equilibrata dei flussi.

La strategia prevede strumenti per aiutare le destinazioni a distribuire meglio i visitatori durante l’anno e tra diverse aree, oltre a una rete europea per il coordinamento delle crisi turistiche.

Il problema è evidente: le stesse città che hanno bisogno del turismo possono arrivare a percepirlo come insostenibile quando milioni di persone si concentrano nello stesso luogo e nello stesso periodo.

Contemporaneamente milioni di europei stanno riducendo la durata delle proprie vacanze per ragioni economiche. La Notizia ha già raccontato il boom delle microvacanze, con soggiorni più brevi e una crescente polarizzazione tra chi può partire più volte e chi rinuncia del tutto.

Perché Bruxelles interviene proprio ora

Perché il turismo europeo è enorme.

Nel 2025 l’Unione europea ha accolto quasi 600 milioni di turisti internazionali, circa il 40% degli arrivi mondiali.

Il settore genera direttamente e indirettamente circa il 10% del valore aggiunto europeo e sostiene oltre 20 milioni di posti di lavoro.

Un problema apparentemente piccolo, il sovrapprezzo dell’auto a noleggio, un collegamento ferroviario assente, un sistema di biglietti incomprensibile, moltiplicato per centinaia di milioni di viaggiatori diventa, quindi, una questione economica continentale.

Quando vedremo davvero i cambiamenti

È forse il punto più importante.

Non questa estate e non tutti insieme.

La proposta sull’autonoleggio transfrontaliero e la revisione delle regole dei servizi aerei sono indicate per la seconda metà del 2027.

L’interoperabilità dei trasporti locali viene, invece, collocata soprattutto nel 2028.

La nuova strategia, quindi, non cambia oggi il biglietto che abbiamo in tasca.

Mostra, però, chiaramente che Bruxelles ha individuato un problema: l’Europa è un mercato unico, mentre per chi viaggia continua spesso a sembrare un mosaico di 27 sistemi differenti.

La prossima frontiera del turismo europeo potrebbe essere proprio questa.

Non inventare una nuova destinazione. Rendere finalmente più semplice arrivarci.