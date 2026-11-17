Zelensky dice che discute con l’America l’ingresso di Kiev nella Nato. In cambio potrebbe concedere alla Russia il pezzetto di Donbass che gli è rimasto. Ma davvero l’Ucraina potrebbe entrare nella Nato?

Luigi Ingarozza

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Gentile lettore, penso sia un’invenzione di Zelensky. Fa come il commerciante che vede entrare un “pollo” nel negozio. “Quanto costa questa giacca?” chiede il cliente. Il prezzo sarebbe 100, ma il negoziante risponde “150”, così il pollo proporrà 75 e alla fine si accorderanno per 110 o anche 120 se il pollo è molto pollo. Ora, è difficile vedere il pollo in Putin. Però il trucco di Zel – forse suggerito dagli inglesi, si intuisce il loro stile – è insidioso perché permette alla stampa occidentale di dipingere l’Ucraina come un paese assetato di pace che chiede solo garanzie per il futuro. In verità pare che l’America non abbia mai fatto quella proposta. La Russia non l’accetterebbe mai. Zel lo sa, il suo è un trucco, una leva negoziale. Serve ad allontanare di nuovo la pace, temuta come la peste dall’Ucraina perché i ladroni di Kiev finirebbero di derubare l’Europa, dove i governi, per pagare la guerra, tagliano welfare, sanità e pensioni ai loro popoli. Anche i leader europei odiano la pace, perché mostrerebbe la sconfitta di Nato ed Europa, le quali fino a oggi hanno combattuto per interposto esercito. Sarebbe il fallimento conclamato. Ricorda quando Macron, sicuro della prossima sconfitta della Russia, diceva: “L’importante è non umiliare Putin”? Dopo quasi 5 anni nessuno ripete più frasi di quel genere, essendo ormai chiaro che l’Ucraina, l’Europa e la Nato non possono vincere.