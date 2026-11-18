Nella Repubblica democratica del Congo, già funestata da una spaventosa guerra civile, si aggrava sempre più l’epidemia di Ebola. Nel Paese africano i casi confermati hanno superato quota 11.500 dall’inizio dell’epidemia, scoppiata nel maggio scorso, con 5.630 decessi. A riportare questi dati drammatici è l’Istituto nazionale di sanità pubblica (Insp) congolese nel suo ultimo bollettino, secondo cui nelle ultime 24 ore sono stati registrati 72 nuovi contagi e 36 morti.

“Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 72 nuovi casi, 36 decessi e 33 guarigioni. Il numero complessivo degli infettati dall’inizio dell’epidemia ha così raggiunto 11.504 persone, mentre quello dei morti è salito a 5.630″, si legge nel rapporto. Di fronte al rischio di diffusione del virus, il ministro della Sanità del Kenya, Aden Duale, ha annunciato ieri l’introduzione di misure che prevedono 21 giorni di quarantena e monitoraggio per i cittadini keniani provenienti dalle aree colpite dalla malattia, tra cui la Repubblica democratica del Congo.

L’Ebola è una grave malattia infettiva identificata per la prima volta nel 1976 nell’attuale Repubblica democratica del Congo. Il virus può essere trasmesso all’uomo da animali selvatici e diffondersi tra le persone attraverso il contatto con sangue e altri fluidi corporei infetti. L’epidemia che ha colpito l’Africa occidentale tra il 2014 e il 2016 ha provocato, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, circa 28.600 contagi e oltre 11.300 morti, soprattutto in Guinea, Sierra Leone e Liberia. Secondo le informazioni diffuse sull’attuale epidemia congolese, provocata dal ceppo Bundibugyo del virus Ebola, non esistono attualmente vaccini o trattamenti specifici autorizzati per questo ceppo, anche se sono in corso sperimentazioni su candidati vaccinali e terapeutici.