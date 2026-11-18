“Ho pagato molte tasse. È illegale che abbiano fatto una cosa del genere”. Così Donald Trump, da Manila, ha risposto ai cronisti che ieri gli chiedevano di commentare i suoi documenti fiscali affidati a Deutsche Bank finiti dove non dovevano. A metterli in piazza l’inchiesta (“Inside Deutsche Bank”) sulla banca tedesca del Financial Times con un consorzio di oltre 200 giornalisti di varie testate tra cui New York Times, Le Monde e Der Spiegel, coordinata dalla sudafricana Barracuda Media.

Alla base, più di 15 milioni di file interni passati da due informatori che dicono di aver agito “per l’interesse pubblico”.

La dichiarazione del Presidente spedita per errore

L’episodio che coinvolge Trump risale al 2017, primo anno del suo primo mandato. Un dipendente della banca, secondo la ricostruzione del Ft, inviò per errore al commercialista di un altro cliente i prospetti fiscali di fine anno di 1.586 conti, compresi quelli del presidente Usa. Fu lo stesso commercialista ad avvisare l’istituto e a cancellare il file. La Casa Bianca, scrive il Ft, non venne mai informata.

L’ad. Christian Sewing, sempre secondo il quotidiano britannico, ne era al corrente. Dalle carte emergono anche segnalazioni di operazioni sospette legate a una società di Trump in Azerbaigian, ma i rapporti, precisa l’inchiesta, non stabiliscono che il presidente abbia preso parte personalmente a riciclaggio o altri illeciti. Dopo l’assalto al Congresso del gennaio 2021 la banca aveva chiuso ogni rapporto con lui.

Più imbarazzante il capitolo Epstein

Il capitolo Epstein per Deutsche Bank è più pesante. Nel 2019 l’istituto segnalò alle autorità Usa 582 milioni di dollari di transazioni sospette legate al finanziere pedofilo, circa 3.200 operazioni tra l’ottobre 2013 e il maggio 2019. Soldi rimasti segreti e più del doppio di quei 250 milioni svelati lo scorso agosto dal senatore dem Ron Wyden.

Tra le operazioni figurano pagamenti a donne, presunti abusi delle donazioni benefiche e trasferimenti da Leon Black, cofondatore di Apollo, e dal miliardario Glenn Dubin, indicati come apparente “fonte di finanziamento”. La banca aveva preso Epstein come cliente nel 2013, cinque anni dopo la sua condanna, ignorando ripetuti avvertimenti interni. Ha già pagato 225 milioni di dollari tra multe e risarcimenti.

La replica di Francoforte, affidata allo Spiegel, è che si tratta di “fatti molto vecchi” senza impatto finanziario. Il presidente del consiglio di sorveglianza della banca Alexander Wynaendts ha difeso Sewing. Il vicecancelliere e ministro delle Finanze Lars Klingbeil invece è stato perentorio: “Devono spiegare in modo trasparente”. Intanto in Borsa il titolo ieri è arrivato a perdere oltre il 6%.