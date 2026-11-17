Quando l’Iran sostiene che, in caso di attacco statunitense, la reazione sarà qualcosa di mai visto prima, tanti sorridono convinti che sia solo una minaccia vuota. Chi, al contrario, crede a queste dichiarazioni è il servizio di intelligence degli Stati Uniti che, com’è ovvio che sia, monitora la situazione per capire in anticipo i piani di Mojtaba Khamenei. E stando a quanto riporta la Cnn, citando sette funzionari dei servizi segreti degli Usa, a Teheran qualcosa di “grande” bolle in pentola, perché il regime degli ayatollah starebbe elaborando piani per colpire esponenti dell’amministrazione Trump ricorrendo alla detonazione di una ‘bomba sporca’ o all’impiego di un’arma chimica a Washington.

Le fonti riferiscono all’emittente americana che al momento l’Iran sta valutando varie opzioni e non c’è per ora l’indicazione di un attacco imminente, ma il rischio evidentemente è concreto. Del resto, sempre secondo quanto dichiarano i funzionari alla Cnn, l’intelligence americana ha già intercettato alcuni piani che vengono definiti come “molto dettagliati”, includendo luoghi e obiettivi specifici.

Proprio l’esistenza di questi progetti omicidiari e stragisti, secondo i funzionari americani, sarebbe il chiaro segnale di una preoccupante propensione dell’Iran all’escalation. Ma non è tutto. Nell’ultima settimana si sono tenute varie riunioni all’interno dell’amministrazione Trump per discutere di come affrontare la minaccia. I complotti iraniani nei confronti di funzionari americani si susseguono dal primo mandato di Donald Trump, quando lo stesso presidente era finito in prima persona al centro di un piano, e sono incentrati sulla ricerca di occasioni per uccidere funzionari statunitensi durante i loro viaggi all’estero. Rientrando dal vertice Nato nei mesi scorsi, il presidente è stato costretto a cambiare aereo e tornare al vecchio Air Force One per motivi di sicurezza che rendevano l’aereo presidenziale regalato dal Qatar inadeguato.