Dopo le recenti critiche alla Brexit mosse dal primo ministro britannico, Andy Burnham, c’era da aspettarsi una reazione di chi ha caldeggiato e portato a termine l’addio all’Unione europea da parte di Londra. Con un’intervista al quotidiano filo-Tory Daily Telegraph, l’ex premier conservatore Boris Johnson ha attaccato il laburista Burnham, reo di aver bocciato la Brexit, lasciando intendere tra le righe che potrebbe tornare in politica se il governo puntasse sul rientro del Regno Unito nell’Ue, con un nuovo referendum o con elezioni anticipate incentrate sul dossier.

Del resto l’esuberante Johnson, che guidò la campagna Vote Leave nel 2016 e portò il Paese fuori dall’Unione nel 2020, difficilmente poteva restare in silenzio. Così, come si legge nell’intervista, ha esortato Burnham a non “sprecare il suo mandato” sull’Europa, aggiungendo che “è una follia fare della Brexit la propria priorità politica. Finirà per affondare se stesso e il suo partito su questo punto, e deve abbandonarlo perché non vincerà: la realtà è che la gente non è stupida”.

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Interpellato sulla possibilità che i britannici, in caso di un nuovo referendum, decidano nuovamente di restare fuori dall’Ue, Johnson si è detto “assolutamente certo”. Nell’intervista ha detto anche di temere che l’attuale primo ministro del Regno Unito si stia preparando ad andare al voto con elezioni politiche anticipate a maggio, scommettendo proprio sul rientro nell’Ue.

Tutte ragioni per le quali l’ex premier conservatore ha paventato un suo possibile rientro in politica: “Ci sono molte persone ben felici di ribadire le cose che ho detto, ma naturalmente le ribadirò anch’io”. L’ipotesi di un’imminente elezione anticipata e di un ritorno del Regno Unito nell’Ue in questa legislatura, tuttavia, è stata smentita da Downing Street. Il governo ha escluso cambiamenti immediati alla linea sulla Brexit, senza chiudere necessariamente la porta a un dibattito sul rapporto con l’Unione in futuro.