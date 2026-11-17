A parole Donald Trump continua a sostenere di non avere necessità di lanciare una nuova offensiva contro l’Iran, preferendo dare spazio ai negoziati, mentre nei fatti sembra prepararsi a colpire. Questa, almeno, è la sensazione che si ricava dalle ultime manovre della sua flotta che continua, nel silenzio di tanti, ad ammassarsi nell’area del Golfo. Proprio ieri, secondo quanto riporta Axios, la portaerei USS Theodore Roosevelt si è unita ad altre due portaerei statunitensi, la USS George Washington e la USS George W. Bush, allo scopo di aumentare ulteriormente la pressione su Teheran.

Al momento non è chiaro se la Roosevelt darà il cambio a una delle portaerei già presenti o se rimarranno tutte e tre, segno che inevitabilmente farebbe pensare alla possibile ripresa delle ostilità. Quel che è certo è che a Teheran nessuno si fida delle manovre del Pentagono. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha accusato gli Stati Uniti di aver “abbandonato la via diplomatica”, attribuendo agli Usa e a Israele “la responsabilità dell’insicurezza nel Golfo Persico e nello Stretto di Hormuz”.

Ancora più diretto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, secondo cui “nella loro guerra di aggressione contro l’Iran, gli Stati Uniti e Israele hanno messo in atto forme palesi di terrorismo di Stato, assassinando funzionari e colpendo civili”. Azioni a cui “l’Iran ha risposto e continua a rispondere con una resistenza risoluta e un legittimo esercizio dell’autodifesa”. Parole e toni che dimostrano come la tensione sia alle stelle, con il regime di Mojtaba Khamenei che sente il fiato sul collo e, infatti, preannuncia “reazioni mai viste” in caso di attacco.

Trump prepara l’attacco all’Iran

Che la situazione stia precipitando lo lascia presagire anche l’attacco, sorprendentemente tenuto in sordina, condotto dai Pasdaran contro una base militare statunitense in Bahrein. Qui, secondo le Guardie della Rivoluzione, sarebbe stato preso di mira e danneggiato un importante radar che sorveglia l’area mediorientale. Un’azione che il regime iraniano ha giustificato come una risposta ai recenti attacchi americani, anch’essi tenuti sotto traccia dai media occidentali, condotti contro l’isola di Qeshm, ma che ha spinto diversi Paesi arabi a chiedere ad entrambe le parti di fermare le provocazioni e riprendere le trattative di pace che, però, sono ancora ostaggio delle rispettive richieste. Al momento, infatti, i negoziati mediati dal Qatar sono in completo stallo e nulla lascia presagire una possibile soluzione.

A complicare tutto ci si mette anche la navigazione nello Stretto di Hormuz che, dopo un periodo di relativa calma, è stata messa nuovamente in crisi dall’esercito iraniano che avrebbe nuovamente disseminato il piccolo lembo di mare di micidiali mine. E non si tratta di dichiarazioni di circostanza, ma di un fatto concreto che ha già causato, nel volgere di nemmeno 48 ore, il danneggiamento di almeno sei navi commerciali, ree, secondo Teheran, di aver tentato di aggirare il blocco navale iraniano.

La crisi yemenita

Ma la vera novità che rischia di riaccendere il conflitto è quanto sta accadendo in Yemen. Qui i ribelli Houthi, stretti alleati dell’Iran, starebbero infliggendo pesanti sconfitte all’esercito regolare e anche all’Arabia Saudita, che ha mobilitato la propria aviazione nel tentativo di difendere l’alleato. Combattimenti furiosi che hanno interessato, come avviene da settimane, soprattutto l’area dello Stretto di Bab el Mandeb, sul Mar Rosso. Una battaglia che ha costretto l’esercito regolare yemenita ad abbandonare le posizioni, effettuando un ripiegamento tattico per prepararsi a difendere la capitale Aden, dove ha sede il governo.

Una mossa obbligata perché gli Houthi, che ora controllano completamente questa via marittima, fanno sul serio e sarebbero ormai a 60 chilometri dalla città e la sensazione è che si stiano radunando in vista di un vero e proprio assedio. Una crisi che, se dovesse portare alla chiusura di Bab el Mandeb, causando un nuovo shock alla già devastata economia globale, porterebbe all’inevitabile escalation con gli Usa che, messi alle strette, sarebbero costretti a colpire gli Houthi e, probabilmente, anche a regolare i conti, una volta per tutte, con Teheran.