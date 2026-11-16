Donald Trump si schiera con Putin e sostiene che si sia ammorbidito sulla guerra in Ucraina, ritenendo che potrebbe essere più duro con Kiev.

La posizione di Donald Trump sull’Ucraina è ormai chiara: nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uniti ha più volte mostrato la sua simpatia per Vladimir Putin e la sua antipatia per Volodymyr Zelensky. E, senza dubbio, ora il suo obiettivo è ottenere un accordo per la pace in Ucraina, da poter rivendicare dopo la batosta elettorale del voto di midterm.

Ma prima di partire per incontrare proprio Putin e il presidente cinese, Xi Jinping, Trump ribadisce la sua vicinanza al presidente russo e lo fa sostenendo che sulla guerra in Ucraina ormai si sta ammorbidendo. “Putin potrebbe essere più duro in Ucraina, sta facendo marcia indietro”, dice il presidente Usa.

Che continua sostenendo la tesi che Putin sia pronto a cercare la pace e che la sua linea, in questo momento, sia morbida: “Penso che stia cedendo, penso che vorrebbe vedere la guerra finire”. Intanto anche l’inviato Usa e genero di Trump, Jared Kushner, interviene sulla pace in Ucraina sostenendo che un “accordo definitivo richiederà decisioni difficili”, ma che si stanno compiendo dei progressi “verso un esito in grado di porre fine a questa guerra”.

Trump sta con Putin e si prepara al viaggio in Asia

Trump, giusto per chiarire le sue simpatie, spiega che durante il viaggio in Asia potrebbe anche incontrare Kim Jong Un, nella cornice di un viaggio definito “importante” per gli incontri con il presidente russo e cinese. Poi giovedì 19 novembre si terrà l’incontro trilaterale a Shenzen, atteso da tutto.

Pechino riferisce che l’incontro tra il presidente cinese, Xi Jinping, e i suoi omologhi statunitense e russo servirà per discutere di “pace mondiale”. Il portavoce del ministero degli esteri di Pechino spiega che i tre, durante gli incontri, parleranno di “salvaguardia della pace mondiale” e di una “stabilità strategica nelle relazioni tra le grandi potenze”.

Il giorno prima Putin e Xi Jinping si incontreranno in occasione di una colazione di lavoro: discuteranno di politica estera e anche di Ucraina, come annunciato dal consigliere presidenziale russo, Yurij Ushakov.