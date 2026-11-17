Davanti alle telecamere, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin non fanno che dire di volere la pace. Peccato che quest’intento venga puntualmente disatteso dai fatti, con l’esercito ucraino e quello russo che continuano a combattere, rendendo quanto meno difficile credere che ci sia un reale intento di concludere le ostilità. Una sensazione che sembra confermata dagli attacchi delle truppe di Mosca e dai controattacchi dell’esercito di Kiev che nelle ultime ore hanno preso di mira, in una singolare coincidenza, importanti infrastrutture strategiche, tra cui ponti e impianti industriali.

Nella notte, infatti, le forze del Cremlino hanno colpito i ponti Nord e Sud di Kiev, causando danni che hanno costretto le autorità ucraine a limitare il traffico su queste importanti arterie. “Degli attacchi hanno colpito i ponti nord e sud della capitale. A seguito dell’attacco nemico, sono stati danneggiati sistemi di infrastrutture critiche”, ha spiegato il sindaco, Vitali Klitschko, precisando che “l’erogazione di acqua e riscaldamento risulta interrotta in alcuni quartieri”.

Sul fronte opposto, l’Ucraina ha nuovamente colpito il ponte di Crimea, noto anche come ponte di Kerch. L’attacco, avvenuto per la seconda notte consecutiva, ha provocato il crollo parziale di una sezione della carreggiata, come mostrano alcune immagini geolocalizzate dalla Cnn. Anche qui le autorità russe sono state costrette a sospendere il traffico, sia ferroviario che automobilistico, per motivi di sicurezza.

La Russia colpisce i ponti di Kiev, e l’Ucraina danneggia seriamente il ponte di Crimea

“Oggi, chiunque può vedere le conseguenze sul principale snodo militare che collega il territorio della Russia alla nostra Crimea ucraina”, è il messaggio con cui il presidente Volodymyr Zelensky ha rivendicato l’operazione contro il ponte di Kerch, un’opera monumentale molto cara a Putin. “Si tratta del risultato della settima fase di un’operazione condotta nell’arco di diverse settimane, elaborata e coordinata dal Servizio di sicurezza insieme allo Stato maggiore generale. I nostri combattenti hanno distrutto, passo dopo passo, i sistemi di difesa antiaerea, i radar, i dispositivi di guerra elettronica e altri obiettivi prestabiliti lungo il percorso verso l’obiettivo finale”, ha proseguito Zelensky.

“La Russia colpisce quotidianamente le nostre infrastrutture, ponti compresi, a Zaporizhzhia, Dnipro, Kiev e nell’oblast di Odessa. Noi ricostruiamo le nostre infrastrutture. Ma ricordiamo anche alla Russia che la guerra tornerà sempre là dove ha avuto inizio”, ha concluso.

Il danneggiamento del ponte di Crimea ha chiaramente causato l’ira del Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che ha promesso che l’infrastruttura verrà riparata e sarà persino migliore di prima. Dichiarazioni accompagnate dalla promessa di una risposta militare decisa da parte di Mosca.

Strutture strategiche nel mirino degli eserciti

Ma oltre ai ponti, la guerra ha preso di mira anche altre strutture strategiche. Nella notte tra lunedì e martedì è scoppiato un incendio in un importante complesso di raffinazione petrolifera e petrolchimico nella Repubblica di Baschiria, in Russia, in concomitanza con notizie di un attacco di droni nella regione. A raccontarlo è il Kyiv Independent, secondo cui il complesso Gazprom Neftekhim Salavat, nella città di Salavat, sarebbe stato preso di mira. Si tratta di un impianto che produce benzina, gasolio e altri prodotti petroliferi e chimici, considerato importante per l’economia russa. Al momento, tuttavia, non è stato possibile verificare autonomamente l’entità dei danni né confermare che la struttura sia stata direttamente colpita.

Attacchi a cui ha risposto Mosca, conducendo un massiccio attacco contro infrastrutture e impianti che, secondo il ministero della Difesa russo, sarebbero collegati all’industria militare ucraina. In particolare, secondo quanto riferito dal ministero su Telegram, a Kiev sono stati colpiti gli impianti Techno-Lynx e Ukrplastic, che produrrebbero e assemblerebbero componenti per droni d’attacco. A Zaporizhzhia sarebbe stato attaccato lo stabilimento Motor Sich, che progetta e produce missili FP-9 e Flamingo, oltre ai motori per i missili Neptune-MD, nonché l’impianto di costruzione di macchinari Omelchenko. Nell’oblast di Cherkasy l’esercito russo avrebbe preso di mira lo stabilimento di assemblaggio di missili FP-9 Orizon-Navigation a Smela. Nella regione di Dnipropetrovsk sarebbero stati colpiti Yuzhmash e Sofrakhim.

La posizione del Cremlino

La cosa più grave è che, mentre lo scambio di colpi prosegue, i negoziati di pace sembrano essere ancora in alto mare. A dirlo molto chiaramente è il viceministro degli Esteri russo, Serghei Ryabkov, secondo cui la Russia “non farà marcia indietro. Raggiungeremo i nostri obiettivi, per via politica o militare”. Lo stesso ha poi nuovamente bocciato le indiscrezioni sulla presunta proposta dell’amministrazione statunitense di Donald Trump, che avrebbe ipotizzato un ritiro ucraino dal Donbass in cambio dell’adesione di Kiev alla Nato.

Una soluzione che per Ryabkov “è categoricamente inaccettabile”. Secondo lui, infatti, a dover scendere a compromessi nei negoziati è la sola Ucraina. “L’altra parte deve dimostrare la volontà di scendere a compromessi, perché le posizioni che la Russia sta perseguendo sono logiche e perfettamente spiegabili”, ha dichiarato Ryabkov, citato da Interfax, di fatto allontanando ancor di più una possibile soluzione diplomatica al conflitto.