Che l’azione militare di Israele nella Striscia di Gaza abbia superato ogni confine, andando ben oltre la legittima difesa dopo gli attentati di Hamas del 2023, lo pensano in tanti. Quello che nessuno sapeva, almeno fino ad oggi, è che questo timore era condiviso anche dagli Stati Uniti all’epoca guidati dal presidente Joe Biden. A rivelarlo è lo stesso ex leader di Washington nel suo libro di memorie, ‘Promise Me, America‘.

Qui Biden racconta che “fin dall’inizio del conflitto, ho esortato Israele ad adottare precauzioni per ridurre le sofferenze dei civili”. “Avevo espresso queste preoccupazioni in privato, nel corso di molte conversazioni” con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, il quale riconosceva “il danno che il crescente numero di vittime stava arrecando all’immagine di Israele e al sostegno degli Stati Uniti alla guerra”.

“Tuttavia, si è instaurata una dinamica ormai nota: lui prometteva di fare di più, ma subito dopo seguiva un’altra azione aggressiva, che causava la morte di altri civili. Quando chiedevamo spiegazioni, gli israeliani avevano sempre una giustificazione o una scusa pronta, ma il risultato non cambiava”, prosegue Biden nel suo libro.

“Bibi non si faceva alcuno scrupolo a fare promesse che non aveva né il potere né l’intenzione di mantenere”, prosegue l’ex presidente americano, che racconta anche come, in quel periodo, sia arrivato a un punto di esasperazione: “Pur comprendendo che si trovasse a operare sotto forti pressioni, ero frustrato dal suo mancato approccio da statista: non riusciva a tutelare gli interessi a lungo termine di Israele, concentrandosi invece solo sui propri bisogni politici a breve termine”.